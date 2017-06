Galaxy S8: Energiesparmodus und Energiesparprofile im Detail erklärt

Das Samsung Galaxy S8 besitzt zwar einen besonders leistungsstarken Akku, aber irgendwann muss auch der wieder aufgeladen werden. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, könnt Ihr den Energiesparmodus nutzen. Dieser besitzt verschiedene Stufen – wie Ihr ihn eingerichtet und aktiviert, verraten wir Euch hier.

Der mittlere Energiesparmodus

Um den Energiesparmodus vom Startbildschirm des Samsung Galaxy S8 aus zu aktivieren, müsst Ihr mit Eurem Finger nur die Statusleiste ganz nach unten ziehen. Tippt danach auf das Energiespar-Icon, das wie eine Batterie aussieht. Alternativ könnt Ihr auch über die "Einstellungen" des Samsung Galaxy S8 zum Energiesparmodus gelangen: Geht auf "Gerätewartung" und dann auf "Akku".

Mit dem Samsung Galaxy 8 habt Ihr im Energiesparmodus die Wahl zwischen drei Optionen: "Aus", "Mittel" und Max". Mit "Aus" schaltet Ihr den Dienst logischerweise aus, mit "Mittel" wählt Ihr den mittleren und mit "Max" den maximalen Energiesparmodus. Habt Ihr Euch für einen der Modi entschieden, öffnet sich eine Liste. Hier werden alle Maßnahmen aufgezählt, mit denen das Smartphone Akku sparen will – indem es zum Beispiel die Display-Helligkeit verringert.

Manuelle Einstellungen möglich

Tippt nun auf "Anwenden", um den Dienst zu aktivieren oder auf "Anpassen", um ihn manuell Euren Wünschen nach einzustellen. So könnt Ihr beispielsweise die Display-Helligkeit noch weiter senken oder die Option "Hintergrundnetznutzung" aktivieren. Mit ihr werden im Hintergrund laufende Apps daran gehindert, Benachrichtigungen an Euch zu schicken. Aber Vorsicht: Habt Ihr die Option erst einmal ausgewählt, werdet Ihr über neu eingegangene Facebook- oder WhatsApp-Nachrichten nicht immer gleich benachrichtigt. Nach dem Tippen auf "Anwenden" berechnet das Gerät dann noch kurz den Akkuverbrauch und springt danach automatisch auf den vorherigen Bildschirm zurück – in diesem Fall ist das der Startbildschirm.

Für maximale Akkulaufzeit

Wenn Ihr euch statt für den mittleren für den maximalen Energiesparmodus entscheidet, wird so viel Akku wie möglich gespart. Das Samsung Galaxy S8 reduziert sich auf die Basisfunktionen: Alle Netzwerkverbindungen werden dafür deaktiviert, die einzige Ausnahme ist das mobile Netzwerk. Auch Display-Helligkeit und Bildschirmauflösung werden niedrig eingestellt.

Um den Energiesparmodus zu beenden, könnt Ihr übrigens wieder auf die Statusleiste zurückgreifen: Wischt auf dem Startbildschirm mit dem Finger nach unten und deaktiviert mit einem Tipp auf das Batterie-Icon die Energiesparfunktion. Wie Ihr mit dem Samsung Galaxy S8 Plus Akku sparen könnt, könnt Ihr übrigens auch bei uns nachlesen.

Zusammenfassung: