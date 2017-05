Galaxy S8: So könnt Ihr Apps und Spiele in der Übersicht verstecken

Auf dem Galaxy S8 Apps in der Übersicht verstecken: Das S8 und das S8 Plus bieten Euch einen riesigen Bildschirm – wodurch auch in der App-Übersicht mehr Anwendungen angezeigt werden können als auf anderen Smartphones. Doch vielleicht wünscht Ihr Euch, dass nicht immer alle Apps zu sehen sind – Stichwort: Tinder. Wir erklären Euch Schritt für Schritt, wie Ihr Apps und Games im Launcher verstecken könnt.

Die Icons ausblenden

Damit auf dem Galaxy S8 und S8 Plus die App-Icons nicht in der Übersicht erscheinen, öffnet Ihr zunächst den App-Drawer, indem Ihr vom Startbildschirm aus nach oben oder unten wischt. Anschließend tippt Ihr am rechten oberen Rand des Displays auf die drei übereinander liegenden Punkte, um das Options-Menü zu öffnen.

Nun tippt Ihr auf "Einstellungen" und anschließend auf die Option "Apps verstecken". Euch wird eine Liste mit allen Apps angezeigt, die auf dem Galaxy S8 oder S8 Plus installiert sind. Wählt die Anwendungen aus, von denen das Icon in der Übersicht nicht angezeigt werden soll, und tippt abschließend auf "Anwenden".

Wichtig: Wenn Ihr App-Icons auf diese Weise versteckt, werden sie auch auf dem Homescreen ausgeblendet. Um den Vorgang rückgängig zu machen, folgt Ihr dem gleichen Pfad und entfernt im Ordner "Apps verstecken" den Haken bei den entsprechenden Anwendungen.

Alternative: Sicherer Ordner

Wenn Ihr Apps auf dem Galaxy S8 nicht nur vor fremden Blicken schützen, sondern auch benutzen wollt, empfiehlt sich das Feature "Sicherer Ordner". In einem sicheren Ordner könnt Ihr außer Anwendungen auch Fotos und andere Daten ablegen. Den Zugang zum Ordner könnt Ihr auf verschiedene Arten sichern, zum Beispiel per Fingerabdrucksensor, Irisscanner oder PIN.

Um einen sicheren Ordner einzurichten, folgt Ihr auf dem Galaxy S8 dem Pfad: "Einstellungen | Sperrbildschirm & Sicherheit | Sicherer Ordner | Start". Meldet Euch mit Eurer Samsung-ID an, wählt eine Entsperr-Methode und tippt auf "Fertig". Wie Ihr einen sicheren Ordner nach Euren Vorstellungen anpasst und was es zu beachten gilt, haben wir für Euch an anderer Stelle ausführlich zusammengefasst.

Zusammenfassung: