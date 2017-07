Galaxy S8: So könnt Ihr den Irisscanner schneller machen

Sobald Ihr den Irisscanner auf dem Galaxy S8 oder S8 Plus eingerichtet habt, könnt Ihr Euer Smartphone mit dieser Sicherheits-Funktion entsperren. Ihr müsst allerdings in der Standard-Einstellung über den Bildschirm wischen, ehe der Scanner Eure Iris erfassen kann. Es geht jedoch auch ohne diesen Extra-Schritt: Wir erklären Euch, was Ihr tun müsst, um den Irisscanner schneller zu machen.

Irisscanner schneller nutzen

Ihr könnt den Irisscanner so einstellen, dass er sich aktiviert, sobald der Sperrbildschirm des Galaxy S8 zu sehen ist. Demnach müsst Ihr nicht erst über den Bildschirm wischen, ehe der Entsperrvorgang zur Erkennung Eurer Iris startet – was Euch letztendlich Zeit spart. Um das Sicherheits-Merkmal so zu konfigurieren, müsst Ihr Euch erneut in die "Einstellungen" des Smartphones begeben. Unter "Gerätesicherheit" wählt Ihr dann "Irisscanner" aus. Sucht nun nach "Irisentsperrung wenn Bildschirm ein" und aktiviert die Option. Anschließend ist der Scanner sofort aktiv, wenn Ihr den Sperrbildschirm anzeigen lasst. Womöglich erhöht diese Einstellung leicht den Energieverbrauch.

Irisscanner als Entsperr-Methode aktivieren

Um den Irisscanner als Methode zum Entsperren Eures Smartphones festzulegen, begebt Ihr Euch in die "Einstellungen" des Galaxy S8 und sucht nach dem Reiter "Gerätesicherheit". In diesem Menü findet Ihr den Unterpunkt "Irisscanner", den Ihr anschließend öffnen müsst. Das Smartphone fordert Euch nun auf, Eure bisherige Sicherheits-Funktion zum Entsperren zu nutzen, bevor Ihr fortfahren könnt. Schiebt dann den Regler bei "Irisentsperrung" auf "Ein". Sofern Ihr Eure Iris noch nicht auf dem Smartphone registriert habt, müsst Ihr das erledigen, ehe Ihr die Option anwählen könnt. Wie Ihr den Irisscanner im Detail einrichtet, haben wir für Euch in einem anderen Ratgeber zusammengefasst.

