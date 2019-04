"Game of Thrones" auf dem Handy schauen: So geht's

Auch in Staffel 8 von "Game of Thrones" werden wieder Drachen für Furore sorgen.

Das Warten hat ein Ende. Am 14. April startet endlich die finale 8. Staffel von "Game of Thrones". Wer keine Sekunde verpassen will, sollte auch ausgefallene Möglichkeiten kennen, um "Game of Thrones" zu schauen, zur Not auch auf dem Handy mit der richtigen App.

Serienstart bei Sky Atlantic HD am 14. April

Sky-Neukunden können mit Sky Ticket den Live-Stream nutzen

Kauf von Einzelfolgen oder ganze Staffeln möglich

Die "Game of Thrones"-Staffel 8 wird das Fantasy-Epos abschließen. Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten, wer am Ende den Eisernen Thron besteigen wird. Am 14. April geht es endlich los: Ab dann wird es wöchentlich eine neue Folge geben, nach fünf Wochen ist es dann vorbei. Die letzte Episode wird am 19. Mai gezeigt, dann steht fest, wer am Ende über Westeros herrschen wird. Fans, und davon gibt es viele, wollen natürlich keine Sekunde verpassen.

Wenn auch ihr dazugehört, raten wir zu einem riesigen Smart-TV oder lauschigen Beamer-Abenden, denn zweifellos sind wohl beeindruckende Bilder vom großen Finale der Serie zu erwarten. Doch wahrscheinlich richtet sich auch euer Leben nicht immer unbedingt nach jeder Folge "Game of Thrones", sodass ihr für alle Fälle gewappnet sein solltet. Wenn ihr beispielsweise unterwegs seid, könnt ihr auch das Smartphone zum "Game of Thrones"-Schauen nutzen.

"Game of Thrones" legal online schauen

Eine dringende Warnung vorab: Finger weg vor illegalen Streams oder Downloads! Erst vor ein paar Tagen haben die Sicherheitsexperten von Kaspersky gezeigt, dass keine andere Serie so oft als Lockvogel für die Verteilung von Viren missbraucht wird wie "Game of Thrones". Dabei ist es vor allem gefährlich, nach einer kostenlosen Folge von "Game of Thrones" zu suchen. Die gute Nachricht: Zwielichtige Angebote könnt ihr locker vermeiden, es gibt genug legale Wege, die Serie im Pay-TV zu schauen, ohne allzu tief in die Tasche greifen zu müssen.

"Game of Thrones" bei Sky streamen

Kenner wissen, dass hinter der Serie "Game of Thrones" der US-Sender HBO steht. Die Rechte in Deutschland liegen beim Pay-TV Sender Sky Atlantic HD. Sky-Kunden können also auch die 8. Staffel von "Game of Thrones" parallel zur US-Ausstrahlung sehen, früher geht es nicht. Zur Wahl stehen dabei die englische Original-Tonspur sowie die deutsche Version, zwischen denen ihr auch wechseln könnt.

Um wirklich von der ersten Minute an dabei zu sein, müsst ihr aber lang aufbleiben, denn die Ausstrahlung startet immer in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 3 Uhr. Wenn ihr ein Sky-Abo habt, könnt ihr mit der Sky Go-App "Game of Thrones" auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet unter Android und iOS die Serie im Live-Stream verfolgen.

Wer nur für "Game of Thrones" bei Sky einsteigen möchte, holt sich am besten das monatlich kündbare Sky Ticket. Aktuell werden dafür im ersten Monat 4,99 Euro fällig, ab dem zweiten kostet das Entertainment-Ticket dann 9,99 Euro. Um alle sechs Folgen der 8. Staffel "Game of Thrones" zu schauen, müsst ihr zwei Monate dabei bleiben. Es werden also unter dem Strich 14,98 Euro fällig – rechtzeitig kündigen nicht vergessen.

"Game of Thrones" Staffel 8 kaufen

Wenn ihr Sky Ticket nutzt, könnt ihr "Game of Thrones" in dem Zeitraum, in dem ihr ein gültiges Ticket habt, auf Smartphones mit Android und iOS streamen. Eine Alternative ist aber auch der Kauf, speziell dann, wenn ihr sicher seid, dass ihr die achte Staffel von "Game of Thrones" sicher noch öfter anschauen wollt.

Einen kleinen Haken gibt es aber doch: Die Anbieter jenseits von Sky stellen die neuen Folgen immer erst im Laufe des Montags bereit. Apple-Nutzer können Staffel 8 über über iTunes kaufen und dann unter anderem auf iPhone, iPad oder Apple TV schauen. Die Preise stehen noch nicht fest, bei Staffel 7 waren es 2,99 Euro pro Episode in HD-Qualität oder 19,99 Euro für die gesamte Staffel. Da die 8. Staffel nur sechs Episoden umfasst, wird es wohl eher bei 15 bis 17 Euro für die gesamte Staffel handeln.

Android-Nutzer werden über den Google Play Store zu ähnlichen Preisen bedient. Auch über Amazon Video könnt ihr "Game of Thrones" auf dem Handy gucken. Doch damit keine Missverständnisse aufkommen: Im kostenlosen Prime-Abo sind die "Game of Thrones"-Folgen nicht enthalten. Auch hier kannst Du einzelne Episoden von "Game of Thrones" (je 2,99 Euro) oder die komplette Staffel 8 (ca. 15 bis 17 Euro) kaufen. Aktuell könnt ihr Staffel 1-7 für etwa 3 Euro pro Folge oder 15 bis 17 Euro je Staffel kaufen.

Wer gehofft hatte, dass "Game of Thrones" zeitig zu Netflix kommt, wird leider enttäuscht. Derzeit ist keine einzige Staffel beim beliebten Streaming-Dienst verfügbar. Auch im normalen TV wird die finale Staffel wohl nicht so schnell zu sehen sein.

"Game of Thrones" auf Smartphones mit großem Bildschirm

Was sind die besten Smartphones zum Schauen von "Game of Thrones"? Grundsätzlich klappen Streams und Downloads auf allen Geräten mit einigermaßen aktuellen Versionen von Android und iOS. Die Modelle mit den großen Bildschirmen haben hier aber eindeutig die Nase vorn, beispielsweise iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10 Plus oder Huawei P30 Pro. Um komplett in die "Game of Thrones" Welt einzutauchen, sind auch Kopfhörer empfehlenswert. Mit den Standardkopfhörern ist es dabei oft nicht weit her, besseren Sound bringen beispielsweise die Apple AirPods oder die Beats Solo3 Wireless Kopfhörer auf die Ohren.