Gesund ernähren in der Mittagspause: So esst ihr auswärts, ohne zuzunehmen

Zuhause fällt es vielen leichter, auf Qualität und Quantität des Essens zu achten. Doch isst man mit Freunden oder Kollegen auswärts, lauern oft jede Menge Kalorienfallen. Darauf verzichten müsst ihr trotzdem nicht: Wie ihr auf gesunde Ernährung in der Mittagspause auch dann achten könnt, wenn ihr nicht selbst kocht, verraten wir euch.

Das solltet ihr beim Auswärtsessen bestellen

Je nachdem, auf welches Restaurant ihr euch geeinigt habt, ist es leichter oder schwerer, eine gesunde Mahlzeit auf der Speisekarte zu finden. Könnt ihr bestimmen, wo ihr essen geht, schlagt zum Beispiel ein vegetarisches Lokal oder ein Fischrestaurant vor, denn hier bekommt ihr für gewöhnlich kalorienarme Speisen, die trotzdem satt machen. Fleisch oder Fisch und viel Gemüse sind als Mittagsmahlzeit ideal.

Achtet, wenn ihr bestellt, außerdem auf die Zubereitungsart, denn auch hier lauern mitunter jede Menge Kalorien, die ihr euch sparen könnt. Gekochter oder gegrillter Fisch beispielsweise ist gesünder als die panierte Variante, Dünsten besser als Schmoren. Natürlich gilt: Ausnahmen sind erlaubt und ihr könnt euch ruhigen Gewissens auch mal ein Schnitzel, einen Burger mit Pommes oder Spaghetti mit leckerer Soße gönnen, solange kalorienarme Gerichte die Regel sind.

Gesunde Ernährung mit Salat – eine Frage des Dressings

Salat gilt allgemein als gesund – allerdings ist er das nur, wenn auch das Dressing fettarm ist. Bestellt ihr im Restaurant Salat, ist oft nicht ersichtlich, aus welchen Zutaten dieser besteht. Manchmal enthält das Dressing jede Menge Fett und Zucker, denn beides sind Geschmacksträger. Unser Tipp für eine gesunde Ernährung in der Mittagspause oder am Abend: Lasst euch etwas Öl und Essig geben und macht euch eure Salatsoße selbst. So habt ihr die Kontrolle darüber, was ihr esst und könnt euch auch auswärts gesund ernähren.

Grüne Salate mit viel Gemüse, Sprossen und Kernen sind außerdem gesünder als Nudel-, Kartoffel- oder Wurstsalat. Achtet aber auch darauf, dass ihr satt werdet. Denn was bringt euch ein gesundes Mittagessen, wenn ihr nach einer Stunde schon wieder zur Schokolade greift, weil das Sättigungsgefühl fehlt? Wichtig ist also, dass ihr mittags ausreichend esst und der Salat entsprechend bestückt ist – zum Beispiel mit Avocado, Nüssen, gekochtem Ei und Quinoa, also mit Zutaten, die satt machen.

Auf Menge an Kohlenhydraten achten

Komplett verzichten könnt und solltet ihr auf Kohlenhydrate mittags nicht, denn diese machen satt und schmecken. Versucht hier aber unbedingt auf Quantität und Qualität zu achten. Denn zum einen ist entscheidend, welche Kohlenhydrate ihr zu euch nehmt (lieber Vollkornprodukte als geschältes Korn). Zum anderen enthält auch Gemüse Kohlenhydrate, ihr könnt also auf Nudeln, Brot und Co. zum Mittagessen getrost einmal verzichten. Gehören Kartoffeln, Reis oder eine andere kohlenhydratreiche Beilage zum Hauptgericht, könnt ihr in den meisten Lokalen problemlos umbestellen.

Besonders gefährlich ist der Brotkorb, der in vielen (vor allem italienischen) Restaurants gereicht wird, bevor das bestellte Essen kommt. Hier lauern jede Menge Kalorien, die aber nicht sättigen, sodass ihr auch bei der Hauptmahlzeit noch einmal richtig zulangt. Um nicht zuzunehmen, solltet ihr vom Brot vorab also lieber die Finger lassen.