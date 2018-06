Gewinnspiel: CURVED verlost zur WM das neue Huawei Mate 10 Pro

Jetzt mitfiebern bei CURVED: Wir verlosen zur Fußballweltmeisterschaft das Huawei Mate 10 Pro – das Top-Smartphone mit riesigem Bildschirm und sportlicher Rechenpower. Um teilzunehmen, müsst ihr euch einfach hier im Formular anmelden.

Sobald ihr euch angemeldet habt, erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Jetzt müsst ihr eure Anmeldung nur noch per Klick endgültig bestätigen – und schon habt ihr erfolgreich an dem CURVED-Gewinnspiel zum Huawei Mate 10 Pro teilgenommen. Die offizielle Auslosung der Gewinner findet am 16. Juli 2018 statt – am Tag nach dem Finale. Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel lest ihr weiter unten:

Die wichtigsten Infos zum Huawei-Mate-10-Pro-Gewinnspiel

Alle Leser, die sich für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, das Huawei Mate 10 Pro zu gewinnen. Hier die grundlegenden Informationen zum Gewinnspiel – alles Weitere lest ihr in den Teilnahmebedingungen:

Registriert euch bis zum 16. Juli 2018 um 10 Uhr Ihr braucht nur euren Namen, Vornamen und eure E-Mail-Adresse anzugeben Ab dem 16. Juli 2018 werden die Gewinner gezogen und schnellstmöglich benachrichtigt Kurz darauf verschicken wir das Huawei Mate 10 Pro an den Gewinner

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier. Um die Wartezeit zu überbrücken, werft ihr am besten einen Blick auf unseren Test zum Huawei Mate 10 Pro, um zu erfahren, was das Smartphone alles kann.