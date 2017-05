Google Assistant: So könnt Ihr die Sprachbefehle verkürzen

Anwender des Google Assistant können Kurzformen für Sprachbefehle definieren. Über die Google-Home-App ersetzt Ihr auf diese Weise einen längeren Satz durch einen einzigen, kurzen Schlüsselbegriff. Wie das genau funktioniert und was Ihr über dieses Shortcut-Feature sonst noch wissen solltet, verraten wir hier.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Shortcuts im Assistant-Menü ansteuern

Mit den frei wählbaren Shortcuts verkürzt Ihr beispielsweise den Sprachbefehl "Spiele klassische Musik über Google Play Music" auf ein simples "klassische Musik". Um Sprechzeit zu sparen und die Verwendung des Google Assistant zu optimieren, öffnet Ihr im ersten Schritt die Google-Home-App. Tippt nun auf den durch drei übereinanderliegende Balken dargestellten Listen-Button in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um zum Google-Assistant-Menü zu gelangen.

Das Menü ist allerdings nur dann sichtbar, wenn ein Google-Home-Gerät mit demselben WLAN wie das kompatible Smartphone oder Tablet verbunden ist. Hier wählt Ihr den Reiter "More settings" an. Anschließend müsst Ihr bis zu dem Menüpunkt "Shortcuts" herunterscrollen. Wählt Ihr diesen Punkt an, gelangt Ihr zu der Seite, auf der die Kurzbefehle generiert werden können.

Kurzbefehl mit Kommandozeile verknüpfen

Um einen Shortcut zu definieren, müsst Ihr zwei Felder ausfüllen: In das eine kommt der Sprachbefehl, den der Google Assistant erkennt und ausführt – zum Beispiel der oben genannte Satz "Spiele klassische Musik über Google Play Music". In das zweite Feld kommt der gewünschte, kürzere Befehl – in diesem Fall "klassische Musik" oder einfach nur "Musik". Das Shortcut-Feature verknüpft diese beiden Eingaben miteinander und führt die ursprüngliche Kommandozeile aus, sobald Ihr den Kurzbefehl aussprecht. Die Eingabe der Sprachbefehle in die beiden Felder ist übrigens auch über das Mikrofon möglich.

Hilfestellung in der App

Die App greift Euch mit einigen angezeigten Beispielen unter die Arme. Ihr seht unter "Shortcuts" mehrere gängige Sprachbefehle mit vorgeschlagenen Kurzformen, die Ihr durch eigene Befehle ersetzen könnt. Außerdem bietet der Google Assistant die Möglichkeit, einen zweiten Befehl zu definieren. Wenn Ihr beispielsweise eine Aktion herbeiführen möchtet und dafür versehentlich ein naheliegendes, aber leider nicht definiertes Befehlswort verwendet, könnt Ihr dieses Wort in der App nachträglich als zusätzlichen Kurzbefehl festlegen. Die Shortcuts gibt es momentan (Stand: Mai 2017) leider nur für einzelne Befehle. Es ist noch nicht möglich, mehrere Befehlsketten zusammenzufassen und mit einem Kurzbefehl zu verbinden.

Zusammenfassung