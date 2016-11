Google Pixel und Pixel XL: Nachtlicht-Modus einfach einrichten

Der Nachtlicht-Modus schont auf Google Pixel und Pixel XL in den Abendstunden Eure Augen

Die Augen in den Abendstunden entlasten: Das Google Pixel und das Pixel XL verfügen über den sogenannten Nachtlicht-Modus. Diese Funktion ist mit dem "Nighshift-Modus" von iOS vergleichbar: Wenn Ihr das Feature aktiviert, erscheint die Beleuchtung des Displays in wärmeren Farben als sonst. Das soll Eure Augen schonen und das Einschlafen nach der Nutzung erleichtern. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Modus auf den Google-Smartphones einschaltet und was Ihr dabei beachten solltet.

So aktiviert Ihr das Feature

Der einfachste Weg, um das Nachtlicht auf dem Google Pixel und Pixel XL zu aktivieren, führt über die Schnelleinstellungen. Führt eine Wischbewegung vom oberen Rand des Bildschirms aus, um diese zu öffnen. Dort wird die Option "Nachtlicht" mit einem Mondsymbol angezeigt, die Ihr einfach antippen könnt.

Alternativ könnt Ihr den Nachtlicht-Modus auf dem Google Pixel und dem Pixel XL aktivieren, indem Ihr zunächst die "Einstellungen" öffnet. Anschließend scrollt Ihr etwas herunter und wählt den Menüpunkt "Display" aus. Nun tippt Ihr auf "Nachtlicht", um in das erweiterte Einstellungsmenü des Features zu gelangen.

Nachtlicht-Modus einrichten

Dort könnt Ihr einstellen, wann der Nachtlicht-Modus eingeschaltet werden soll. Tippt Ihr im Menü des Google Pixel oben auf "Automatisch aktivieren", wird das Feature jeden Tag zu einer festgelegten Uhrzeit gestartet. Ihr könnt wählen zwischen "Nie", "Benutzerdefinierter Zeitplan" und "Sonnenuntergang bis -aufgang". Wenn Ihr Euch für den von Euch definierten Zeitplan entscheidet, könnt Ihr unter "Beginn" und "Ende" festlegen, wann das Display wärmere Farben anzeigt. Abschließend stellt Ihr unten den Schalter neben "Nachtlicht" auf "Ein".

Im Gegensatz zum Nighshift-Modus, den Apple mit iOS 9.3 eingeführt hat, könnt Ihr den Nachtmodus auf dem Google Pixel und Pixel XL nicht justieren. Habt Ihr das Feature eingeschaltet, erstrahlt das Display des Smartphones in einem satten Rot, das Euch bei der ersten Nutzung vielleicht extrem vorkommen mag. Die Praxis zeigt aber, dass schnell ein Gewöhnungseffekt eintritt – und sich das Feature tatsächlich positiv auf den Schlaf auswirken kann.

Zusammenfassung