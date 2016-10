Google Pixel XL: So legt Ihr die SIM-Karte ein

In das Google Pixel XL eine SIM-Karte einlegen: Wie alle Smartphones benötigt auch Googles Top-Phablet von 2016 die kleine Karte eines Mobilfunkanbieters, um Euch den vollen Funktionsumfang zu bieten – dazu gehören beispielsweise das Telefonieren oder das Surfen im Internet. Hier erfahrt Ihr, was für ein Format diese Karte haben muss und was Ihr sonst noch beachten solltet, wenn Ihr sie in das Gerät einlegt.

Das richtige Kartenformat

Für das Google Pixel XL benötigt Ihr das Ende 2016 kleinste verfügbare Format: eine sogenannte Nano-SIM-Karte. Falls Ihr noch eine Karte im Micro- oder Mini-Format besitzt, solltet Ihr diese besser nicht zurechtschneiden, da dadurch die Kontakte beschädigt werden können.

Wendet Euch an Euren Mobilfunkanbieter, um eine für das Google Pixel XL passende Nano-SIM-Karte zu erhalten. In der Regel dauert es nur wenige Tage, bis Ihr die Karte erhaltet. Mitunter könnt Ihr auch in einem Ladengeschäft direkt eine neue Karte bekommen. Solltet Ihr einen neuen Vertrag abschließen, schicken Euch die meisten Anbieter eine Karte zu, die so vorgestanzt ist, dass Ihr sie in jedem erforderlichen Format heraustrennen könnt.

Die SIM-Karte einlegen

Bevor Ihr die SIM-Karte in das Google Pixel XL einlegt, solltet Ihr das Gerät sicherheitshalber ausschalten. Den Kartenschacht findet Ihr an der linken Seite des Gehäuses, wenn Ihr auf das Display guckt. Um den Schlitten aus dem Gehäuse zu holen, verwendet Ihr am besten das mitgelieferte Tool. Sollte Euch das Metallstück abhandengekommen sein, könnt Ihr alternativ auch eine umgebogene Büroklammer benutzen.

Führt das Werkzeug oder die Büroklammer vorsichtig in die Öffnung neben dem SIM-Kartenschacht ein. Der Schlitten springt nun aus dem Gehäuse – zieht ihn vorsichtig mit zwei Fingern vollständig heraus. Anschließend legt Ihr die Karte in den Schlitten hinein. Durch die abgeschnittene Ecke an einer Seite ist dies nur auf eine Weise möglich. Dann schiebt Ihr den Schlitten behutsam wieder in das Gehäuse zurück. Anschließend könnt Ihr Euer Google Pixel XL einschalten und Euch mit der SIM-PIN anmelden, die Euch Euer Mobilfunkanbieter mit der Karte ausgehändigt hat.

Zusammenfassung: