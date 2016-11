Google Pixel XL: So nehmt Ihr mit der Kamera noch schönere Videos auf

Das Google Pixel XL bringt wie sein kleinerer Bruder eine sehr gute Kamera mit. Auch im Vergleich mit dem Galaxy S7 und dem Nexus 5X konnte das Gerät seine Qualitäten unter Beweis stellen. Damit Ihr möglichst viel aus der tollen Technik herausholt, haben wir für Euch ein paar Tipps zusammengestellt.

Kamera richtig starten

Zunächst einmal ist es wichtig, dass Ihr wisst, wie Ihr Eure Videokamera möglichst flott startet, wenn es einmal schnell gehen soll. Die besten Motive ergeben sich schließlich spontan. Um die App des Google Pixel XL also direkt zu starten, entsperrt nicht erst den Bildschirm und tippt darauf herum, sondern drückt zweimal hintereinander den Power-Button. Damit startet die Kamera sogar dann, wenn Euer Bildschirm noch aus ist. Eure PIN müsst Ihr erst eingeben, wenn Ihr die Kamera-App verlasst.

Andere oder Euch selbst filmen?

Innerhalb der App müsst Ihr übrigens nur einmal schnell nach links wischen, um vom Foto- in den Video-Modus zu wechseln. Möchtet Ihr außerdem von der Hauptkamera mit 12 Megapixeln zur 8-MP-Selfiekamera schalten, dann geht dies ebenfalls ganz schnell und einfacher als über einen Button. Dreht einfach zweimal die Hand, in der Ihr das Pixel XL haltet, hin und her, als würdet Ihr den Drehknopf einer Tür bewegen. Das Smartphone sollte dabei selbstständig die Kamera wechseln.

4K-Videos mit unendlich viel Speicher

Für gewöhnlich müssen Besitzer von Smartphones mit limitiertem internen Speicher sehr aufpassen, wenn sie Videos in 4K-Auflösung drehen. Beim Google Pixel XL ist dies etwas anders. Google gewährt jedem Käufer des Gerätes unbegrenzten Cloud-Speicher für Fotos und Videos, sodass Ihr beliebig viel Material in die Cloud auslagern könnt. Bedenkt dabei aber, dass Ihr vor den Aufnahmen auch die 4K-Auflösung in den Einstellungen der Kamera-App auswählt und dass Ihr dennoch ab und an Platz auf dem Speicher Eures Pixel XL schaffen müsst.

Zusammenfassung: