Halloween-Apps: Gruseliger Spaß fürs Smartphone

Es ist wieder Halloween – die Nacht des fröhlichen Grauens. Zu jeder Halloween-Party gehören natürlich lustige Spiele und dazu zählen auch witzige Halloween-Apps fürs Smartphone. Wir haben für euch die besten rausgesucht.

Ihr wollt eure Halloween-Party aufpeppen? Kein Problem! Alles, was ihr dazu braucht, sind euer Smartphone und die richtigen Apps. Denn eine solche Party lebt nicht nur von originellen und gruseligen Verkleidungen, sondern auch von schön schaurigen Späßen und Spielen. Welche Halloween-Apps für iOS und Android richtig Schwung in eure Fete bringen, verraten wir euch hier.

The Room: Die düster-spannende Halloween-App

Das düster-spannende Rätsel-Spiel "The Room" ist zwar eigentlich für Einzelspieler konzipiert, ihr könnt euch aber auch gemeinsam auf die Suche nach dem Geheimnis eines mysteriösen Hauses machen. Dabei müsst ihr allerlei Rätsel und mechanische Puzzle-Aufgaben lösen, um in den nächsten Raum zu gelangen.

Ein unheimlicher Sound und allerlei gruselige Geräusche begleiten euch dabei. Die Spannung und die großartige Grafik werden euch in ihren Bann ziehen – so ging es uns zumindest. Das Spiel gibt es sowohl für iOS im App Store als auch für Android bei Google Play und kostet 1,09 Euro. Inzwischen sind auch mehrere Fortsetzungen erschienen.

Pumpkin Pal: Kürbis-Spaß am Smartphone

Die App "Pumpkin Pal" verwandelt euer iPhone oder iPad in einen virtuellen leuchtenden Halloween-Kürbis. Davor müsst ihr ihn natürlich am Touchscreen ganz persönlich schön gruselig gestalten. Dazu sucht ihr euch zunächst einen Kürbis nach Form und Größe aus. Dann bearbeitet ihr mit dem Finger die Hülle nach Euren Vorstellungen.

Wenn euch das zu anstrengend ist, könnt ihr auch eines der 18 vorgefertigten Schnittmuster auf euer künftiges Grusel-Gewächs übertragen. Das fertige Werk könnt ihr als E-Mail-Anhang verschicken, per Post in Social Networks teilen – oder einfach im Fullscreen-Modus auf eurem Smartphone leuchten lassen. Die App Pumpkin Pal ist für iOS im iTunes Store erhältlich. Für Android ist die App leider nicht verfügbar. Eine ähnliche Alternative ist die App "Pumpkin Carver", die es kostenlos bei Google Play gibt.

ZombieBooth: eure Nacht der Untoten

Mit "ZombieBooth" verwandelt Ihr eure Freunde oder Haustiere per Smartphone-Foto im Handumdrehen in Zombies. Dafür steht euch eine große Zahl an Bearbeitungswerkzeugen und Filtern zur Verfügung, mit denen ihr zum Beispiel Narben und blutunterlaufene Augen in die Bilder einsetzen könnt. Außerdem könnt ihr 2D-Aufnahmen in 3D umwandeln – und die erstellten Bilder sogar animieren, sodass sie beispielsweise keuchen oder blinken.

Die App "ZombieBooth" ist kostenlos für iOS im Apple App Store und für Android bei Google Play erhältlich. Für Android gibt es mittlerweile auch eine Fortsetzung. "ZombieBooth 2" bietet euch noch mehr und ganz neue Effekte, mit denen ihr Fotos in realistische Zombie-Gesichter verwandeln könnt.

Spooky Halloween Sounds für eure Party

Mit der App "Spooky Halloween Sounds" verwandelt ihr euer Android-Smartphone in eine echte Halloween-Soundmaschine und sorgt so für die richtig erschreckenden Töne auf eurer Party. Per Fingertipp könnt ihr über 30 verschiedene Halloween-Geräusche ertönen lassen. Dazu gehören zum Beispiel das Stöhnen eines Zombies, das Knarren einer Tür, das Kichern einer Hexe, das Klirren von Ketten oder ein Schrei, der euch und euren Gästen das Blut in den Adern gefrieren lässt.

"Spooky Halloween Sounds" steht kostenlos zum Download im Google Play Store bereit. Eine ganz ähnliche Auswahl an Halloween-Sounds fürs iPhone biete die iOS-App "Halloween Spooky Sound Box" im Apple App Store.

Halloween Wallpaper für euer persönliches Ambiente

Dekoriert euer Smartphone passend zum Fest der Geister: Für Android-Geräte geht das mit der App "Halloween Wallpaper ". Sie bietet euch eine große Auswahl an animierten Hintergrundbildern zum Thema Halloween an. Viele Einstellungen und dynamische Effekte geben eurem Smartphone oder Tablet einen neuen einzigartigen Geister-Look.

Dabei könnt ihr zwischen drei verschiedenen Hintergründen wählen und verschiedene Figuren wie Geister, eine Hexe, Glühwürmchen und vieles mehr hinzufügen und diverse Effekte anpassen. Hier geht's zum Download im Google Play Store. Für iPhone gibt es die Alternative "Halloween Backgrounds & Halloween Wallpapers HD" im App Store.

Ghost Radar: Mit einer Halloween-App auf Geisterjagd

"Ghost Radar" ist nach den Angaben des Herstellers "eine mobile Anwendung zur Erfassung paranormaler Aktivitäten". Die App kann außerdem je nach Wunsch Energie in Worte, Radar-Anzeigen oder Zahlenwerte umwandeln. Sie bietet sowohl "fortschrittliche Einstellmöglichkeiten" als auch eine "fortschrittliche Benutzerschnittstelle".

Natürlich solltet ihr diese Funktionen nicht wirklich ernst nehmen, aber ein großer Halloween-Spaß für eure Party ist die App allemal. "Ghost Radar ist nur für iOS erschienen – dafür aber bei iTunes gratis erhältlich. Ein Pendant für Android ist etwa die App "Ghost Detector Pro" im Google Play Store.