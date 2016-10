Hearthstone startet nach Update nicht mehr: So löst Ihr das Problem

Anfang Oktober 2016 veröffentlichte Blizzard das längst überfällige Hearthstone-Update 6.1.3, mit dem eine ganze Reihe von Karten abgeschwächt wurde. Während der Patch eigentlich nur die Spielbalance verbessern sollte, schlich sich leider auch ein Fehler ein, der bei einigen Spielern dafür sorgt, dass sie Hearthstone nicht mehr starten können. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel repariert.

Hintergrund zum Update

Mit der Erweiterung "Eine Nacht in Karazhan" entwickelte sich das Spiel in Hearthstone leider nicht ganz so, wie es die Macher von Blizzard gehofft hatten. Aus der eigentlich großen Auswahl an Karten wurden nur noch wenige eingesetzt, da die meisten Spieler sich auf eines von wenigen Decks verließen, die sich als besonders mächtig herausgestellt hatten. Blizzard steuerte Anfang Oktober 2016 mit einem Update dagegen, das einige besonders häufig verwendete Karten wie den "Totemiker der Tuskarr", "Hinrichten" und "Yogg-Saron, Hoffnungsende" abschwächte. Dieser Patch löste aber auch bei einigen Spielern besagten Fehler aus.

Scannen und Reparieren

Die Lösung für das Problem, das sich mit dem Hearthstone-Update ergeben kann, ist glücklicherweise sehr einfach. Blizzard hat freundlicherweise in den Optionen des Spiels eine Funktion eingebaut, mit der Ihr eine automatische Überprüfung der Installation auf Fehler starten könnt. Das Beste daran aber ist, dass dabei gefundene Fehler auch noch automatisch korrigiert werden.

Startet zunächst Euren Battle.Net-Client und wählt Hearthstone im Menü an der linken Seite aus. Recht mittig im Bild befindet sich nun eine Schaltfläche mit dem Titel "Optionen". Klickt diese an und wählt aus dem Menü, das sich nun öffnet, "Scannen und Reparieren" aus. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, solltet Ihr Hearthstone wieder starten können.

Zusammenfassung: