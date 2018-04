Hörspiel für Kinder auf YouTube gefunden: Das solltet ihr beachten

YouTube Kids filtert Inhalte und zeigt (in der Theorie) nur altersgerechte Videos

Täglich werden auf YouTube Clips, Songs und Hörbücher mit einer Gesamtdauer von einer Milliarde Stunden abgespielt. Die Hauptzielgruppe liegt im Alter von 18 bis 34 Jahren. Aber auch die Jüngeren nutzen die Plattform. Es gibt für Android und iOS sogar eine extra Kinder-App. Eltern müssen allerdings aufpassen: Einige Videos sind nicht ganz für den Nachwuchs geeignet.

Kindergeschichten und Märchen genau prüfen

In YouTube Kids für Android und iOS sollen Inhalte eigentlich so gefiltert sein, dass Kinder nur die Videos und Hörspiele zu sehen und hören bekommen, die ihrem Alter entsprechen. Allerdings gibt es immer wieder Berichte über Lücken im System. Aufgebrachte Nutzer beschweren sich zum Beispiel über Episoden von Kinderserien, in denen plötzlich gewaltverherrlichende Inhalte auftauchen, die definitiv nicht für Kinder geeignet sind.

Bei den Clips und Hörbüchern dieser Sorte handelt es sich um Fake-Eintragungen, die durch Titel und Vorschaubild nur vorgeben, für kleine Kinder zu sein und es irgendwie durch die YouTube-Algorithmen ohne Sperrung geschafft haben. Das Unternehmen hat zwar bereits reagiert und entsprechende Inhalte entfernt, Eltern sollten dennoch lieber nicht blind auf die Filter des Milliardenkonzerns vertrauen und die Playlists der Kids im Schnelldurchlauf kurz selbst checken.

Von Harry Potter bis Bibi Blocksberg

Fernab von schaurigen Fakes gibt es auf YouTube ansonsten ein großes Angebot an Hörbüchern für Kinder. Mit nahezu jeder Suche dürftet ihr fündig werden und sowohl auf Titel stoßen, die für den jüngeren als auch älteren Nachwuchs gedacht sind. Einige Hörspiele dauern viele Stunden oder strecken sich über mehrere Folgen, während es auch kurze und knackige Geschichten gibt.

Unter den Hörbüchern findet ihr auch Titel wie "Siebenstein" und "Räuber Hotzenplotz", Storys von Astrid Lindgren oder die Märchen der Gebrüder Grimm. Außerdem sind "Harry Potter", "TKKG" und "Die drei Fragezeichen" vertreten. "Bibi Blocksberg" und "Benjamin Blümchen" fehlen ebenso nicht. Bevor ihr euch solche und andere Titel anhört, solltet ihr allerdings prüfen, wer das Material auf YouTube hochgeladen hat. In vielen Fällen wurden solche Inhalte ohne Kenntnis des Urhebers auf der Plattform veröffentlicht und verbreitet. Zudem kann es sein, dass die Titel von Dritten manipuliert worden sind und Inhalte enthalten, die für Kinder unerwünscht oder ungeeignet sind.

Hörspiel von YouTube downloaden

Im Internet finden sich zahlreiche kostenlose Web-Dienste, über die ihr die Tonspur eines YouTube-Videos lokal abspeichern könnt. Allerdings untersagt YouTube den Download in den eigenen Nutzungsbedingungen. Zudem solltet ihr, wie bereits erwähnt, hinterfragen, ob die Inhalte aus legaler Quelle stammen. Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr in dem Ratgeber von Marco.