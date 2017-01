Honor 8 hält Apps an: Das könnt Ihr gegen verspätete Benachrichtigungen tun

Ohne Standby-Schutz bleiben Benachrichtigungen beim Honor 8 so manches Mal aus

Das Honor 8 ist in mancherlei Hinsicht ein kleines Flaggschiff. Es ist hochwertig verarbeitet und besitzt wie der große Bruder Huawei P9 eine Dual-Kamera. Wie bei anderen Smartphones von Huawei und dessen Tochterunternehmen Honor hapert es bisweilen aber an der Software in Form der EMUI. Bei der angepassten Version von Android kann es passieren, dass Benachrichtigungen im Standby-Modus des Smartphones nur spät oder gleich gar nicht zugestellt werden, egal ob von WhatsApp, Snapchat oder Threema.

Standby-Schutz als Lösung

Mit einem Trick lässt sich das Problem aber beseitigen: Ihr könnt in den Einstellungen nämlich Sonderrechte für bestimmte Apps einräumen. Das müsst Ihr zwar für jedes betroffene Programm einzeln durchführen, die dafür erforderlichen Handgriffe sind aber trotzdem schnell erledigt. Im Folgenden erfahrt Ihr, was Ihr genau dafür tun müsst.

Der Trick besteht darin, die Apps in den Einstellungen vor der Inaktivität durch den Standby zu schützen. Man sollte meinen, dass Benachrichtigungen auch ohne diese Ausnahmeregelung ganz normal angezeigt werden, aber mit dem Honor 8 ist das oft nicht der Fall. Öffnet also die Einstellungen und scrollt dort nach unten bis zu dem Punkt "Erweiterte Einstellungen". Tippt darauf und wählt im folgenden Menü den "Akkumanager" aus. Hier findet Ihr den Eintrag "Geschützte Apps", über den Ihr in das gewünschte Menü gelangt.

In diesem Artikel O2 Free S inkl. 6 Monate Sky Ticket

Stromintensive Apps?

Legt hier einfach den Schalter für die betroffenen Apps nach rechts, sodass dieser grün unterlegt ist. Den Hinweis "Stromintensiv" bei bestimmten Messengern ignoriert Ihr, wenn Ihr nicht auf deren Benachrichtigungen verzichten möchtet. Während Google Hangouts offenbar nicht stromintensiv ist, zählt Threema laut der Anzeige des Honor 8 zu den energiezehrenden Nachrichtendiensten. Nachteile entstehen durch diese Einstellungen für Euch nicht: Ein großer Unterschied in der Akkulaufzeit ist im Alltag nicht zu bemerken.

Zusammenfassung: