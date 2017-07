Honor 9: Video-Tipps für bessere Aufnahmen

Videos in 4K sind für die Kamera des Honor 9 kein Problem

Mit dem Honor 9 nehmt Ihr Videos wahlweise in 4K- oder Full-HD-Auflösung auf. Die ab Werk installierte Kamera-App bietet Euch zudem eine ganze Reihe an Einstellungsmöglichkeiten, mit denen die Clips qualitativ sogar noch ein wenig besser ausfallen. Einige davon erklären wir Euch, damit Ihr noch bessere Ergebnisse erzielen könnt.



Mehr Kontrolle mit dem Profi-Modus

Um in den Profi-Modus Eures Honor 9 zu gelangen, müsst Ihr im ersten Schritt die Kamera-App öffnen. Auf dem Bildsucher wischt Ihr nun nach rechts, um in das Menü mit den zur Verfügung stehenden Kamera-Features zu gelangen. Neben einem Profi-Modus für Fotos befindet sich in der Auswahl auch ein Profi-Modus für die Video-Aufnahmen – dargestellt durch das Camcorder-Icon. Die manuelle Kontrolle birgt eine Menge Vorteile: Mit dem Honor 9 ist auf diese Weise sogar ein Weißabgleich während der laufenden Aufnahme möglich.

"Weite Blende"-Modus für gelungene Nahaufnahmen

Der Modus "Weite Blende" ist ein Feature, mit dem Ihr einen Bokeh-Effekt erzeugen könnt. Nutzt diesen Modus für Nahaufnahmen von Objekten oder Personen, die Ihr durch einen verschwommenen Hintergrund stärker hervorheben möchtet. Um die "Weite Blende" zu aktivieren, öffnet Ihr die Kamera-App Eures Honor 9, wechselt durch eine Berührung des Videokamera-Icons in den Video-Modus und tippt auf das Blende-Symbol in der Leiste am oberen Bildschirmrand. Ihr könnt dieses Feature übrigens nur im Video-, Foto-, und Monochrom-Modus verwenden.

Wollt Ihr im Modus "Weite Blende" einen bestimmten Bereich in den Fokus stellen, müsst Ihr ihn lediglich im Sucher berühren. Sobald Ihr im Bildsucher das Blende-Icon auswählt, könnt Ihr die Blende beliebig anpassen, indem Ihr auf dem Slider nach links oder rechts wischt. Wie stark Ihr Vorder- und Hintergrund voneinander trennen wollt, bestimmt also allein Ihr.

Zeitlupen- und Zeitraffer-Aufnahmen

Wenn Ihr ein Video in Zeitlupe aufnehmen wollt, wischt Ihr auf dem Bildsucher nach rechts und tippt auf das Zeitlupe-Symbol, das sich relativ weit unten verbirgt. Danach könnt Ihr mit einer Berührung des Videokamera-Ikons Eure "Slow-mo"-Aufnahme beginnen. In dem Menü mit den unterschiedlichen Modi befindet sich übrigens auch ein Icon für Zeitrafferaufnahmen. Wenn Ihr noch mehr über das Honor 9 und seine Features erfahren wollt, könnt Ihr Euch unseren ausführlichen Test mit Video anschauen.

Zusammenfassung