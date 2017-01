Honor-Smartphone einrichten: So übertragt Ihr Daten von Eurem alten Gerät

Umzugsservice von Honor: Bei dem Wechsel auf ein neues Smartphone gibt es womöglich viele angesammelte Daten, Apps und Einstellungen, die Ihr auf das neue Gerät übertragen wollt. Um Euch diesen Prozess möglichst einfach zu gestalten, hat Huawei die App "Phone Clone" veröffentlicht. Diese verspricht einen mühelosen Umzug auf Euer neues Honor-Smartphone. Wir erklären Euch, wie Ihr den Transfer mit diesem Programm Schritt für Schritt durchführt.

App einrichten

Zuerst müsst Ihr die App auf Eurem alten und neuen Smartphone installieren. Ihr findet "Phone Clone" für Android im Google Play Store. Solltet Ihr von einem iOS-Gerät zur Marke Honor oder Huawei wechseln, steht das Programm auch im Apple App Store und bei iTunes zum Download bereit. Nach der Installation öffnet Ihr das Programm auf beiden Smartphones. Wendet Euch zuerst Eurem neuen Gerät zu. Wählt in der Phone Clone-App "neues Telefon" aus. Durch das Programm wird nun ein WLAN-Hotspot eingerichtet. Name des Netzwerkes und ein dazugehöriges Passwort werden Euch in der App angezeigt.

Smartphones verbinden

Nehmt nun Euer altes Smartphone zur Hand und wählt in der App zunächst die Option "altes Telefon" aus, um den Vorgang fortzuführen. Anschließend sucht Ihr auf dem Gerät nach neuen WLAN-Netzwerken in der Nähe. Tretet dem auf Eurem neuen Smartphone über die App geöffneten Hotspot bei. Netzwerk-Name und Passwort werden Euch auf Eurem Honor-Gerät von der App angezeigt. Sollte alles funktioniert haben, zeigt Euch die Phone Clone-App das nächste Fenster zur Datenübertragung an – die Verbindung ist hergestellt.

Inhalte übertragen

Auf dem alten Gerät lassen sich nun ganz präzise die Inhalte auswählen, die Ihr beim Umzug auf Euer neues Honor-Smartphone mitnehmen wollt. Tippt einfach auf Felder wie "Kontakte" oder "Nachrichten". Sobald Ihr alle gewünschten Optionen ausgewählt habt, tippt Ihr auf den ''Senden''-Button. Euer neues Honor-Smartphone nimmt anschließend alle Dateien in Empfang. Wartet nun darauf, dass Phone Clone die Übertragung abschließt. Zuletzt könnt Ihr die Verbindung zwischen den Smartphones wieder trennen und Euch gänzlich auf das neue Gerät konzentrieren.

Zusammenfassung: