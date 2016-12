HTC 10 Evo: SIM-Karte Einlegen leicht gemacht

In das HTC 10 Evo eine SIM-Karte einlegen: Mit dem Smartphone hat das Unternehmen aus Taiwan einen Ableger seines Vorzeigemodells von 2016 vorgestellt, das seit Ende Dezember auch hierzulande erhältlich ist. Damit Ihr das Gerät unterwegs zum Surfen, Telefonieren und Chatten benutzen könnt, benötigt Ihr eine SIM-Karte. Welches Format Ihr braucht und wie Ihr die Karte in das Smartphone einlegt, erklären wir Euch im Folgenden Schritt für Schritt.

Das richtige Format

Für das HTC 10 Evo benötigt Ihr eine SIM-Karte im sogenannten Nano-Format. Dabei handelt es sich um die im Jahr 2016 kleinste Variante. Solltet Ihr noch eine Karte im Mini- oder Micro-Format besitzen, wendet Ihr Euch am besten an Euren Mobilfunkanbieter und fordert eine Nano-SIM-Karte an. Zwar gibt es die Möglichkeit, größere Karten mittels einer Schablone zurechtzuschneiden; davon raten wir allerdings ab, da Ihr so die Kontakte oder die Halterung beschädigen könnt. Die meisten Mobilfunkanbieter liefern Karten mittlerweile im Nano-Format aus – inklusive passenden Adaptern, um sie auch in älteren Smartphones verwenden zu können. Je nach Anbieter müsst Ihr mit einer geringen Gebühr für die Karte rechnen.

Die SIM-Karte einlegen

Zunächst solltet Ihr das Smartphone sicherheitshalber ausschalten. Der SIM-Kartenschacht befindet sich beim HTC 10 Evo auf der linken Seite des Gehäuses, wenn Ihr auf das Display guckt. Direkt daneben ist der Schacht für die microSD-Karte zur Speichererweiterung verbaut. Öffnet den Kartenschacht, indem Ihr das mitgelieferte Tool in die kleine Öffnung einführt. Alternativ könnt Ihr dazu auch eine umgebogene Büroklammer benutzen.

Dadurch wird der Schlitten aus dem Gehäuse geworfen. Zieht ihn vollständig aus dem HTC 10 Evo heraus. Anschließend legt Ihr die SIM-Karte in den Schlitten, sodass die goldenen Kontakte nach unten zeigen. Durch die fehlende Ecke in Karte und Schlitten gibt es nur eine Möglichkeit, um die SIM-Karte einzulegen.

Dann schiebt Ihr den Schlitten wieder in das Gehäuse des Smartphones und drückt auf die Abdeckung, sodass der Schlitten einrastet. Anschließend schaltet Ihr das HTC 10 Evo ein und schaltet dann die SIM-Karte mit der SIM-PIN frei, die Ihr von Eurem Mobilfunkanbieter zusammen mit der Karte erhalten habt. Nun steht Euch der volle Funktionsumfang des Smartphones zur Verfügung, den Ihr mit Eurem Vertrag gebucht habt.

Zusammenfassung: