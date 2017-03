HTC U Ultra: SIM-Karte richtig einlegen

Das HTC U Ultra entfaltet seine Fähigkeiten erst dann komplett, wenn die SIM-Karte eingelegt ist. Wie bei allen anderen Smartphones stehen Euch sonst wichtige Features wie etwa das Surfen im Internet ohne WLAN, das Telefonieren oder auch das Verschicken von Nachrichten nicht zur Verfügung. Wie Ihr die SIM einsetzt, erklären wir Euch in diesem Ratgeber.

Die richtige Größe

Zunächst solltet Ihr bedenken, dass es SIM-Karten in unterschiedlichen Größen gibt. Solltet Ihr schon seit längerer Zeit kein neues Smartphone mehr gekauft haben, könnte Eure SIM-Karte noch im falschen Format sein. Benötigt wird eine Nano-SIM-Karte, dabei handelt es sich um die kleinste verfügbare Größe. Wenn Ihr also noch eine Karte im Micro- oder Mini-Format besitzt, wird diese nicht in Euer HTC U Ultra passen.

Eine Nano-SIM-Karte könnt Ihr von Euren Mobilfunkanbieter anfordern. Innerhalb weniger Tage wird Euch die neue Karte dann per Post zugesandt. Sie befindet sich dann in einer Art Schablone aus Kunststoff, was ebenso der Fall ist, wenn das HTC U Ultra Euer erstes Smartphone ist und Ihr eine neue SIM-Karte erhaltet. Aus dieser Schablone könnt Ihr nun die richtige Größe herausbrechen. Dies funktioniert ohne Kraftaufwand. Das kleine Nano-Format erkennt Ihr daran, dass beinahe nur noch der goldene Chip übrig bleibt und rundherum kaum Plastik zu finden ist.

Einsetzen der SIM-Karte

Bei dem HTC U Ultra befindet sich der Schacht für die SIM-Karte vom Display aus auf der Oberseite rechts. Ihr erkennt diesen an einem kleinen Loch. In der Verpackung Eures Smartphones findet Ihr ein schmales Werkzeug, mit dem Ihr den Schacht nun öffnen könnt. Führt das spitze Ende in die Öffnung ein und übt etwas Druck aus. Der Schlitten sollte daraufhin herausspringen. Solltet Ihr das Werkzeug nicht finden, könnt Ihr etwa auch den Draht einer Büroklammer nutzen.

Legt nun die SIM-Karte in die kleinere der beiden Aussparungen ein. Aufgrund der Form Eurer Karte passt diese nur exakt auf eine Art und Weise in das Gerät. Falsch könnt Ihr hier also nichts machen. Setzt den Schlitten anschließend wieder in das HTC U Ultra ein, schiebt ihn vorsichtig in das Gerät zurück und drückt mit wenig Kraft gegen die Abdeckung, damit diese einrastet.

Startfreigabe

Anschließend könnt Ihr das Smartphone in Betrieb nehmen. Schaltet das Gerät ein und wartet, bis es gestartet ist. Anschießend werdet Ihr zur Eingabe Eurer PIN aufgefordert. Diese wurde Euch mit Eurer SIM-Karte zugesandt. Sobald Ihr die Nummer korrekt eingegeben habt, verbindet sich das HTC U Ultra mit dem Mobilfunknetz. Es folgen nur noch ein paar wenige Schritte, dann ist das Gerät eingerichtet. Wenn Ihr trotz Empfang keine Verbindung aufbauen könnt, ist die SIM-Karte womöglich noch nicht freigeschaltet. Dies geschieht in der Regel von selbst. Ansonsten müsst Ihr Euren Mobilfunkanbieter kontaktieren. Viel Spaß mit Eurem neuen HTC-Smartphone.

