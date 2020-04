Ihr wollt euch über die neuesten COVID-19-Apps informieren oder könnt euch nicht zwischen dem Huawei P30 Lite und dem P40 Lite entscheiden? Keine Sorge, in unseren Wochen-Highlights helfen wir euch weiter.

Highlights der letzten Woche verpasst? Hier findet ihr sie.

Die Corona-Krise bewegt manch ein Unternehmen, seiner Kundschaft durch die Entwicklung einer Info-App im Kampf gegen das Virus zur Seite zu stehen. So durften wir euch in dieser Woche über eine COVID-19 App berichten, die von der Telekom und BS Software Development entwickelt wurde. Diese soll die telefonische Abfrage der Testergebnisse ersetzen, falls ihr auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurdet.

Auch Apple veröffentlichte eine COVID-19 App. Diese dient der Information über das Virus und bietet ein Selbstdiagnose-Tool.

Ganz leicht ging es in dieser Woche beim Vergleich der Lite-Modelle P30 Lite, P30 Lite New Edition und P40 Lite aus dem Hause Huawei zu. Warum der Vergleichstest mein Wochenfavorit ist und was dabei herauskam, erfahrt ihr nach den News-Highlights der Woche.

News-Highlights der Woche: 5 CURVED-News mit den meisten Leserbewertungen

Mein Lieblings-Vergleich der Woche: Huawei P30 Lite versus P40 Lite

Wer nicht jeden Hype um eine neue Handy-Serie mitmachen will, schaut sich, steht ein neues Smartphone an, mitunter auch mal in der Vorgängerserie um. Schließlich lässt sich so oft Geld sparen. In der Regel kommt eine neue Modellreihe jedoch mit Upgrades in der Hardware und dem Betriebssystem, was uns dann doch zum Newcomer schielen lässt.

Wer ein solides Handy zu einem günstigen Preis sucht, ist in manchen Fällen mit einer Lite-Variante gut bedient. Bei Smartphones mit dem Namenszusatz „Lite“ handelt es sich in der Regel um eine abgespeckte Version eines teuren Flaggschiffs. So verhält es sich auch beim neuen Huawei P40 Lite und dem Vorjahresmodell Huawei P30 Lite. Zu den beiden Spar-Phones gesellt sich eine P30 Lite New Edition, die optisch mit dem P30 Lite identisch, aber mit einer stärkeren Hardware ausgestattet ist.

Sinn der Neuauflage des P30 Lite zur New Edition ist die Integration der Google Dienste. Da es sich nur um ein Upgrade eines bereits vor dem Handelsstreit zwischen der US-Regierung und dem chinesischen Hersteller herausgekommenen Smartphones handelt, darf Huawei die New Edition noch mit dem Google Play Store ausstatten. Anders beim P40 Lite: Hier müsst ihr eure Apps aus der Huawei AppGallery beziehen.

Wenn ihr wissen möchtet, was die drei Lite-Modelle sonst noch unterscheidet und welches am Ende am besten abschneidet, lest in unserem Vergleichstest nach.

Was war euer persönliches Highlight der Woche? Wenn ihr mögt, schreibt uns per Mail an Redaktion@Curved.de.

Passt auf euch auf und bleibt gesund! Bis zur nächsten Woche – wir freuen uns auf euch.