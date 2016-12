Huawei Mate 9: SIM-Karte Einlegen leicht gemacht

In das Huawei Mate 9 eine SIM-Karte einlegen: Das High-End-Gerät von Huawei aus dem Jahr 2016 benötigt wie alle Smartphones für den vollen Funktionsumfang eine SIM-Karte – also zum Surfen, Telefonieren und Verschicken von Nachrichten. Der Nachfolger des Huawei Mate 8 bietet Euch sogar die Möglichkeit, gleich zwei SIM-Karten parallel zu benutzen. Auf diese Weise könnt Ihr zum Beispiel berufliche und private Kontakte trennen. Wir erklären Euch Schritt für Schritt, wie Ihr das Smartphone mit einer Karte ausstattet.

Das richtige Format

Für das Huawei Mate 9 benötigt Ihr eine SIM-Karte im Nano-Format. Das ist im Jahr 2016 das kleinste Format auf dem Markt. Auch die optionale zweite Karte sollte dieses Format haben. Wenn Ihr noch eine alte Karte habt, die das Micro- oder Mini-Format aufweist, könnt Ihr diese in dem Huawei-Gerät nicht verwenden.

Zwar ist es möglich, die größeren Karten mittels einer Schablone auf das richtige Format zurechtzuschneiden – davon raten wir allerdings ab, da so die Kontakte beschädigt werden können. Setzt Euch lieber mit Eurem Mobilfunkanbieter in Verbindung und beantragt eine Nano-SIM-Karte, die in das Mate 9 passt. In der Regel sollte es nicht lange dauern, bis diese bei Euch eintrifft. Viele Anbieter verschicken die Karten außerdem mittlerweile mit passenden Adaptern, damit Ihr sie in mehreren Geräten verwenden könnt.

Die SIM-Karte(n) einlegen

Der SIM-Kartenschacht befindet sich beim Huawei Mate 9 auf der linken Seite, wenn Ihr auf das Display guckt. Um ihn zu öffnen, verwendet Ihr am besten das mitgelieferte Tool. Alternativ könnt Ihr auch eine umgebogene Büroklammer benutzen. Schaltet das Gerät sicherheitshalber aus und schiebt das Werkzeug in die kleine Öffnung neben dem Kartenschacht.

Der Schlitten sollte nun aus dem Smartphone gleiten. Zieht ihn vorsichtig mit zwei Fingern heraus. Nun könnt Ihr die SIM-Karte(n) in den Schlitten einlegen. Da die Karte und die Aussparung in dem Schlitten über eine fehlende Ecke verfügen, ist dies nur auf eine Weise möglich. Schiebt den Schlitten anschließend wieder in das Huawei Mate 9 zurück und schaltet es ein. Nun könnt Ihr die Karte(n) mit der PIN freischalten, die Ihr von Eurem Mobilfunkanbieter erhalten habt. Tipp: Statt einer zweiten SIM-Karte könnt Ihr in dem Schlitten auch eine microSD-Karte zur Speicherweiterung einlegen.

Zusammenfassung