Huawei Mate 9: So aktiviert Ihr den Handschuhmodus

Mit dem Huawei Mate 9 durch die kalte Jahreszeit: Im Winter halten Handschuhe die Hände warm, doch leider hat sich für sie mit der Erfindung der Smartphones auch ein Nachteil entwickelt: Tragen wir Handschuhe, können wir die gläsernen Touch-Bildschirme unserer Smartphones für gewöhnlich nicht mehr bedienen.

Die Musik läuft, die Kopfhörer sind im Ohr, das Smartphone in der Jacke verstaut und die Handschuhe sitzen fest und schützen vor der bitteren Kälte auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule. Doch was ist, wenn plötzlich ein absolut ungewollter Song anläuft oder Ihr einen Bekannten trefft und die Musikwiedergabe beenden wollt? Das Smartphone mag schnell gezückt sein, doch reagiert es nicht auf Eure Eingaben, wenn Ihr noch Handschuhe tragt. Ihr müsst sie ausziehen, verstauen, dann wieder das Smartphone zücken, die Musik stoppen oder den Song wechseln, das Gerät wegpacken und wieder die Handschuhe anziehen. Mit dem Huawei Mate 9 könnt Ihr Euch die meisten dieser Schritte sparen.

Huawei hat nämlich in den Einstellungen seines High-End-Phablets ein praktisches Feature verbaut: den Handschuhmodus. Wie der Hersteller erklärt, soll die Funktion es ermöglichen, das Huawei Mate 9 mit praktisch allen Arten von Handschuhen zu bedienen. Demnach ist es also egal, ob Ihr Lederhandschuhe oder lieber welche aus dicker Wolle oder robuster Kunstfaser tragt: Das Smartphone soll sich bedienen lassen, als wenn Ihr es direkt mit Euren Fingern steuert.

Handschuhmodus aktivieren

Plant Ihr beispielsweise einen winterlichen Spaziergang mit Handschuhen, dann solltet Ihr den Handschuhmodus des Huawei Mate 9 natürlich im besten Fall schon aktivieren, bevor es losgeht – und das ist einfacher als man denken mag: Zunächst öffnet Ihr die Einstellungen des Smartphones und wechselt zum Punkt "Intelligente Unterstützung". Hier seht Ihr ganz am unteren Ende des Menüs nun den "Handschuhmodus", den Ihr aktiviert, indem Ihr den Schalter daneben per Wischgeste auf "an" stellt. Von nun an solltet Ihr Euer Smartphone auch mit Handschuhen steuern können.

Zusammenfassung: