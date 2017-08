Huawei nova 2: Akku-Tipps für eine längere Laufzeit

Das Huawei nova 2 besitzt einen 2950-mAh-Akku. Der reicht bei normaler Verwendung des Smartphones, um Euch problemlos über den Tag zu bringen, doch passiert es jedem einmal, dass der Akku sich dem Ende zuneigt und keine Möglichkeit zum Laden besteht. Wir zeigen Euch, wie Ihr Energie spart und möglichst lange mit der vorhandenen Ladung auskommt.

Aufladen und Batteriestatus

Ihr solltet den Füllstand des Akkus in Eurem Huawei nova 2 im Auge behalten und darauf achten, ob er beispielsweise nach der Installation einer neuen App ungewöhnlich schnell sinkt. Am besten könnt Ihr das, indem Ihr im Telefon-Manager auf das Akku-Icon tippt und einstellt, dass die Rest-Energie in Prozent angezeigt werden soll.

Um Euer Smartphone voll aufzuladen braucht es etwa 100 Minuten, wenn dessen Akku aufgebraucht ist. Während das Gerät lädt, zeigt die Farbe der Batterieanzeige an, wie weit der Akku bereits aufgeladen ist. Blinkt sie rot, steht der Akku bei weniger als 4 Prozent. Rotes Leuchten steht für weniger als 10 Prozent. Erst ab 90 Prozent färbt sich die Anzeige grün. Dazwischen ist sie orange.

Akkuverbrauch optimieren und Energie sparen

Deinstalliert grundsätzlich Apps, die Ihr nicht verwendet, denn viele Anwendungen arbeiten im Hintergrund auch dann, wenn Ihr sie gar nicht startet. Deaktiviert Funkverbindungen und Sensoren, die Ihr nicht nutzt, denn auch diese verbrauchen im Hintergrund unnötigerweise Energie. Achtet außerdem darauf, dass Euer Bildschirm nur so hell eingestellt ist, wie er es sein muss. Zieht mit einer Wischgeste nach unten die Schnelleinstellungen aus dem oberen Bildschirmrand und ändert die Helligkeit über den Schieberegler. Alternativ kann das Huawei nova 2 die Helligkeit auch automatisch festlegen.

Das Huawei nova 2 verfügt außerdem im Telefon-Manager, wenn Ihr auf die Anzeige der verbleibenden Energie tippt, über einen Bereich, der sich ausschließlich dem Akku-Management widmet. Hier könnt Ihr beispielsweise Statistiken über den Verbrauch einsehen und eine automatische Optimierung starten.

Andere Geräte mit dem nova 2 aufladen

Eine echte Besonderheit, die nur wenige andere Smartphones zu bieten haben, ist das "Reverse Charging"-Feature. Der Hersteller hat das Huawei nova 2 nämlich mit der Fähigkeit ausgestattet, die im Akku gespeicherte Energie an andere Geräte abzugeben, sofern Ihr das möchtet.

Um beispielsweise ein anderes Smartphone mit Eurem nova 2 aufzuladen, verbindet beide Geräte mit Eurem USB-C-Kabel. Nun zieht mit einer Wischgeste nach unten das Benachrichtigungsmenü aus dem oberen Bildschirmrand und stellt die dort aufgeführte Verbindung auf "Umgekehrtes Laden". Das angeschlossene Gerät sollte hingegen auf "Laden" stehen, sofern Ihr dies ebenfalls einstellen könnt. Ist dies geschehen, sollte Euer nova 2 das angeschlossene Gerät mit Energie versorgen.

Zusammenfassung: