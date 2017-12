Huawei P10 kaufen: Ausstattung, Preis und Unterschiede zum Plus-Modell

Im März 2017 veröffentlichte Huawei einen würdigen P9-Nachfolger. Das Huawei P10 ist ein flottes Smartphone, für das ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben müsst wie für vergleichbare Geräte von Apple, Samsung & Co.

Wer direkt zur Markteinführung ein Huawei P10 kaufen wollte, musste dafür 599 Euro auf den Tisch legen. Mittlerweile gibt es das Gerät aber auch schon deutlich günstiger bei verschiedenen Anbietern. Ihr könnt das Smartphone aber auch via Finanzierung kaufen. Unkompliziert läuft das etwa, wenn ihr es in Verbindung mit einem neuen Mobilfunktarif oder einer Vertragsverlängerung bestellt – dann könnt ihr die Kosten in monatlichen Raten begleichen. Die Farbauswahl umfasst Graphite Black, Mystic Silver, Dazzling Blue und Prestige Gold. Modelle mit unterschiedlichen Speicherausführungen gibt es aber nicht. Für ein Upgrade der Hardware-Komponenten müsst ihr zum Huawei P10 Plus (Einführungspreis: 749 Euro) greifen. Das Huawei P10 Lite für 349 Euro gehört hingegen der Mittelklasse an.

Die technischen Spezifikationen des Huawei P10

Das Huawei P10 hat einen 5,1 Zoll großen Full-HD-Bildschirm, bei dem die IPS-LCD-Technologie zum Einsatz kommt. Unterhalb des Screens befindet sich der Fingerabdrucksensor. Die Dualkamera auf der Rückseite ziert wie beim Vorgänger das Leica-Logo. Das Traditionsunternehmen hat das Objektiv zwar nicht selbst produziert, stand Huawei aber bei der Vermessung und der Fertigung zur Seite.

Die beiden Linsen der Dualkamera haben eine Auflösung von 12 beziehungsweise 20 Megapixeln und eine Brennweite von f/2,2. Das 12-MP-Objektiv verfügt über einen optischen Bildstabilisator. Selfies knipst ihr dagegen mit der 8 -MP-Frontkamera. Für viel Rechenleistung im Huawei P10 ist der hauseigene Kirin 960 verantwortlich, der auch im Mate 10 zum Einsatz kommt – das Topmodell des Herstellers aus dem Jahr 2016. Dem Chip stehen 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher zur Seite. Letzterer lässt sich außerdem über eine micro-SD-Karte erweitern. Zur Einführung lieferte der Hersteller das Huawei P10 noch mit Android Nougat aus, via Update wird das Gerät aber auch Android Oreo erhalten.

Vom P9 unterscheidet sich das Huawei P10 vor allem durch die bessere Fotoqualität sowie die stärkere Leistung. Wer noch mehr davon braucht, greift zum Huawei P10 Plus, das unter anderem ein größeres, höher auflösendes Display, mehr RAM und internen Speicher sowie eine lichtstärkere Dualkamera bietet, aber auch deutlich teurer ist. Weitere Unterschiede zwischen den beiden Modellen findet ihr im CURVED-Test zum Huawei P10.