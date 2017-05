iMessage-Nachricht nicht gesendet? So verschickt Ihr sie erneut

Wenn Ihr eine SMS oder eine iMessage-Nachricht verschicken wollt, Euch aber etwa gerade in einem Funkloch befindet, wird die Mitteilung womöglich gar nicht erst abgeschickt. Ihr könnt das Absenden jedoch unter iOS und macOS relativ leicht wiederholen. In diesem Ratgeber erfahrt Ihr, wie das geht.

Erkennen, ob eine Nachricht angekommen ist

Wenn Ihr über die Nachrichten-App eine Mitteilung an einen Kontakt versendet, kann es passieren, dass diese nicht ankommt. Wenn das der Fall ist, werdet Ihr jedoch direkt in der Anwendung darauf hingewiesen: Unter Eurer Mitteilung erscheint ein "Nicht zugestellt"-Hinweis in roter Schrift, rechts daneben taucht ein rotes Ausrufezeichen auf. Dieser Hinweis erscheint bei dem fehlgeschlagenen Senden einer SMS oder einer iMessage-Mitteilung.

Nachricht unter iOS erneut senden

Um die iMessage-Nachricht oder eine SMS erneut abzusenden, müsst Ihr lediglich rechts auf das rote Ausrufezeichen neben dem Text tippen. Anschließend öffnet sich ein Pop-Up-Fenster auf Eurem iPhone oder iPad. Tippt auf "Wiederholen", um das Absenden erneut zu probieren.

Eine Mitteilung via iMessage wird über das mobile Internet versendet und kann daher nicht abgeschickt werden, wenn Ihr gerade etwa nur eine Verbindung zum Funkmast ohne Internet habt. Sollte das Abschicken der Nachricht also einfach nicht klappen, tippt Ihr erneut auf das rote Ausrufezeichen und anschließend auf die Option "Als SMS-Nachricht" versenden. Womöglich kommt Eure Mitteilung über diesen Weg bei dem Empfänger an.

Absenden Wiederholen mit einem Mac

Falls Ihr iMessage von einem macOS-Gerät aus nutzt, ist der Vorgang noch einfacher: Erreicht Eure Nachricht den Empfänger nicht, taucht ein Pop-Up-Fenster auf, das Euch über diesen Umstand informiert. In diesem Fenster auf dem Mac oder Macbook gibt es auch einen Button, über den Ihr das Absenden ganz bequem mit einem Klick wiederholen könnt.

Zusammenfassung: