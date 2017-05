iMessage: So deaktiviert Ihr die Lesebestätigung für Kontakte

iMessage zeigt Lesebestätigungen für Nachrichten, Sticker und Co. an

Wenn Ihr Nachrichten auf Eurem iPhone via iMessage erhaltet, wird dem Absender angezeigt, ob Ihr diese gelesen habt. Ihr könnt die Lesebestätigungen aber auch deaktivieren – auf Wunsch nur für ausgewählte Kontakte. Das ist etwa dann praktisch, wenn eine bestimmte Person immer ungeduldig wird, wenn Ihr nicht sofort nach dem Lesen einer Nachricht antwortet. Wir erklären Euch Schritt für Schritt, wie Ihr die Einstellung vornehmt.

Lesebestätigungen für alle Kontakte deaktivieren (iOS)

Um Lesebestätigungen unter iOS generell für iMessage zu deaktivieren, müsst Ihr Euch erneut in die "Einstellungen" Eures iPhones oder iPads begeben. Öffnet dann das Menü "Nachrichten". Die gesuchte Option findet Ihr unter "iMessage": Deaktiviert "Lesebestätigungen", damit all Eure Kontakte künftig nicht mehr erkennen können, ob Ihr in iMessage eine neue Nachricht bereits geöffnet und gelesen habt.

Für bestimmte Personen ausschalten (iOS)

Falls Ihr nur bei einigen von Euren Kontakten die Lesebestätigung deaktivieren wollt, bietet Euch iOS auch hierfür die Möglichkeit. Allerdings verbirgt sich die Einstellung an einer ganz anderen Stelle, als es der Ein- und Ausschalter der generellen Lesebestätigung tut. Öffnet die "Nachrichten"-App und öffnet das Chat-Fenster mit der Person, für die Ihr die Änderung vornehmen wollt. Tippt nun oben rechts auf das Symbol, das ein "i" zeigt. Wenn Ihr mit dem entsprechenden Kontakt über iMessage kommuniziert, findet Ihr hier die Option "Lesebestätigungen senden" und könnt sie deaktivieren.

Bestätigungen auf dem Mac ausstellen

iMessage gibt es seit OS X 10.8 auch für Macs. Um etwa auf einem MacBook Pro alle Lesebestätigungen für den Nachrichtendienst von Apple zu deaktivieren, müsst Ihr zunächst die Anwendung "Nachrichten" öffnen. Klickt dann auf "Einstellungen" und begebt Euch zum Menü "Accounts". Deaktiviert hier die Funktion "Lesebestätigungen senden".

Falls Ihr den "Gelesen"-Hinweis unter macOS nur für eine bestimmte Konversation ausschalten wollt, müsst Ihr den betreffenden Chat öffnen. Klickt dann oben rechts im iMessage-Fenster auf "Details". Im folgenden Menü schaltet Ihr "Lesebestätigungen senden" aus.

Zusammenfassung