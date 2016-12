Instagram: So könnt Ihr Stories löschen

Mit dem Stories-Feature von Instagram lassen sich Geschichten mit Bildern und Videos erzählen, die Eure Follower immer auf den neuesten Stand bringen. Ab und an kann es allerdings passieren, dass Euch eine Story doch nicht mehr gefällt oder diese sogar negative Reaktionen bei Euren Abonnenten auslöst. Womöglich hilft in solchen Fällen nur noch die Löschung des Materials. Wir erklären, was Ihr dafür tun müsst – mit unseren Tipps sind Eure Stories Geschichte.

Automatische Löschung

Zunächst solltet Ihr wissen, dass Eure Instagram Stories generell nicht für die Ewigkeit gedacht sind. Das Programm ist nämlich mit einem Feature versehen, das Eure Bilder- und Fotoserien automatisch von der Plattform löscht. 24 Stunden müsst Ihr warten, bevor sich Eure Story selber zerstört. Solltet Ihr einzelne Bilder oder Videos dennoch behalten wollen, könnt Ihr diese beispielsweise auf dem Smartphone sichern oder direkt auf Eurer Timeline veröffentlichen. Wie Ihr Stories erstellt und einzelne Bilder oder Videos daraus teilt, haben wir Euch bereits in einem anderen Ratgeber erklärt.

Stories manuell löschen

Solltet Ihr eine Bilder- und Videoserie vor Ablauf der 24 Stunden löschen wollen, ist das ebenfalls möglich. Tippt in der Hauptansicht von Instagram oben auf "Deine Story" und anschließend auf das "Drei-Punkte"-Icon unten rechts. Wählt nun "Löschen" aus, um das aktuell angezeigte Foto oder Video zu entfernen. Über diesen Weg löscht Ihr aber nur das jeweilige Bild, sodass Ihr alle weiteren Elemente letztendlich per Hand entfernen müsst. Sobald Ihr den letzten Bestandteil der Geschichte gelöscht habt, ist auch die Story verschwunden.

Zusammenfassung: