iOS 10: Die Sicherheits-Features und wie Ihr sie nutzt

Sicherheit mit iOS 10: Auf einem Smartphone befinden sich für gewöhnlich viele sensible und persönliche Daten. Gerade deshalb solltet Ihr darauf achten, dass Ihr diese gut sichert. In unserem Ratgeber findet Ihr einige Vorschläge, wie Ihr die Sicherheit Eures iPhones und der darauf befindlichen Daten verbessern könnt.

Sperrbildschirm und Code einrichten

Zuerst sollte Euer iPhone mit einem Code und/oder mittels Fingerabdrucksensor gesichert werden. Begebt Euch hierfür unter "Einstellungen" und wählt "Touch ID & Code" aus. Im folgenden Menü könnt Ihr einen Code zum Entsperren Eures iOS 10-Gerätes festlegen, den Ihr über "Code ändern" auch nachträglich noch bearbeiten könnt. ihr solltet hier eine Ziffernfolge wählen, die länger als vier Zeichen ist. Auch lässt sich der Fingerabdrucksensor in diesem Menü einrichten. Unter "Fingerabdruck hinzufügen" könnt Ihr zudem weitere Abdrücke einscannen.

Interessant wird es, wenn Ihr unter "Touch ID & Code" weiter nach unten scrollt. Mit iOS 10 haben sich nämlich viele Zugriffsmöglichkeiten auf Eurem Sperrbildschirm eingeschlichen. Hier könnt Ihr Optionen wie "Wallet", "mit Nachricht antworten" oder "Mitteilungsansicht" gezielt deaktivieren. Als letzte Option findet Ihr in diesem Menü übrigens noch die Option "Daten löschen". Sobald Ihr diese aktiviert, werden sämtliche Daten von Eurem iPhone gelöscht, sobald das Entsperren Eures Smartphones zehnmal nacheinander fehlgeschlagen ist.

Mein iPhone suchen

Eine der wichtigsten Sicherheitsfunktionen überhaupt ist "Mein iPhone suchen". So habt Ihr beispielsweise nach einem Diebstahl die Möglichkeit, Euer Smartphone aufzuspüren. Unter "Einstellungen" scrollt Ihr runter zum Menü "iCloud". Tippt dieses an und stellt anschließend "Mein iPhone suchen" auf "Ein", um die Funktion zu aktivieren. Durch Eingabe Eurer Apple ID und des zugehörigen Passwortes könnt Ihr die Funktion auch über die iCloud-Webseite nutzen. Nicht erst seit iOS 10 solltet Ihr für den Fall der Fälle immer darauf achten, dass Ihr dieses Feature aktiviert habt.

Sperrbildschirm-Widgets konfigurieren

Mit iOS 10 hat sich ein kleines Datenleck auf Euer iPhone geschlichen. Sobald Ihr im Sperrbildschirm nach rechts wischt, zeigen ein paar gut gemeinte Widgets persönliche Dinge wie Eure Notizen, Termine oder über Apple Maps eingegebene Reiseziele an. Fremde könnten so zum Beispiel auch ohne Euer Passwort herausfinden, wo Ihr wohnt. Um die Widgets zu bearbeiten, begebt Ihr Euch in den Home- oder Sperrbildschirm und ruft die Benachrichtigungsleiste auf, indem Ihr vom oberen Displayrand nach unten wischt. Anschließend wischt Ihr nach rechts und scrollt dann so weit runter, bis Ihr den kreisrunden Button mit der Aufschrift "Bearbeiten" seht. Nach Eingabe Eures Entsperrcodes könnt Ihr nun die im Sperrbildschirm angezeigten Widgets modifizieren oder deaktivieren.

