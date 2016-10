iOS 10: E-Mail-Nachrichten filtern – so geht's

Unter iOS 10 könnt Ihr Eure E-Mails in der Mail-App komfortabel filtern

Mit iOS 10 hat Apple seinem Betriebssystem viele Komfort-Funktionen spendiert, die Euch in altbekannten Apps das Leben erleichtern sollen. So könnt Ihr nun ohne viel Aufwand auch Eure E-Mails nach mehreren Kriterien filtern und anzeigen lassen. Gerade wenn Ihr nur nach bestimmten Nachrichten sucht, könnt Ihr Euch dadurch viel Zeit ersparen. Die wichtigsten Tipps dazu haben wir für Euch zusammengestellt.

Ungelesene Nachrichten anzeigen

Gerade wenn Ihr einige E-Mails erst später lesen wollt, können diese schnell untergehen. Abhilfe schafft es, wenn Ihr Euch nur die ungelesenen Nachrichten in einem Postfach Eurer Wahl anzeigen lasst. Dafür müsst Ihr unter iOS 10 zunächst die Mail-App öffnen und eines Eurer Postfächer anwählen. Tippt nun anschließend auf den Button unten links, dessen Symbol einen Kreis mit drei horizontalen Strichen zeigt. Der Filter ist jetzt aktiv. Praktisch ist dies auch dann, wenn Ihr anstatt eines einzelnen Postfaches vorher im Mail-App-Menü "Alle" anwählt, um die Mails sämtlicher Postfächer anzuzeigen.

Filterkriterien ändern

Wenn Ihr Eure E-Mails nach anderen Kriterien filtern wollt, müsst Ihr unter iOS 10 zunächst das Filter-Feature wie oben beschrieben aktivieren. Unten am Bildschirm steht jetzt in der Mitte "Gefiltert nach". Wenn Ihr darauf tippt, habt Ihr die Möglichkeit, den Filter umzustellen. So könnt Ihr beispielsweise nicht nur nach gelesenen oder ungelesenen Nachrichten suchen, sondern auch nur die Anzeige von markierten E-Mails aktivieren oder welche, bei denen Ihr nur einkopiert wurdet. Um den Filter-Modus wieder zu beenden, müsst Ihr lediglich erneut auf das Icon unten links tippen.

Insgesamt lassen sich unter iOS 10 sechs verschiedene Filteroptionen miteinander kombinieren. Allerdings sind die Attribute für diesen Vorgang bei iOS 10 festgelegt. So könnt Ihr leider nicht etwa nur nach einem bestimmten Zeitraum filtern oder nur E-Mails anzeigen lassen, deren Größe etwa über 3 MB liegen. Für derartige Vorhaben müsst Ihr leider entweder auf eine andere Mail-App zugreifen oder Euren Account vom Computer aus mit einem passenden Programm ansteuern.

Zusammenfassung