iOS 10: So aktiviert Ihr Siri-Befehle für kompatible Apps

Wenn Ihr iOS 10 auf Eurem iPhone oder iPad installiert, erhaltet Ihr die Möglichkeit, auch Programme, die nicht von Apple selbst stammen, per Sprachkommando aufzurufen und zu steuern. Ob die App eines Drittanbieters auf Siri hört, lässt sich dabei manuell für jedes Programm, das diese Funktion unterstützt, einzeln einstellen. Wir zeigen, wie Ihr das anstellt.

Kompatible Apps installieren

Zuerst benötigt Ihr natürlich eine App, in der die noch recht frische Kompatibilität mit Siri bereits integriert wurde. Beispiele für solche Apps wären der Messenger WhatsApp und die Sport-Software Runtastic. Im App Store lässt sich sogar unter "Highlights" eine "Hey Siri..."-Kategorie finden, die Euch alle Apps mit Siri-Support anzeigt. Sobald Ihr eine entsprechende App installiert habt, müsst Ihr nur noch die Sprachkommandos unter iOS 10 aktivieren.

Siri App-Support aktivieren

Um Siri mit Drittanbieter-Apps zu verwenden, begebt Ihr Euch in Eure "Einstellungen" und wählt das Menü "Siri" an. Natürlich sollte Siri selbst hier in der obersten Option aktiviert sein, damit Ihr Spracheingaben generell nutzen könnt. Scrollt nun nach unten und tippt auf "App Support". Im neuen Fenster werden Euch alle Programme angezeigt, die mit Siri unter iOS 10 zusammenarbeiten. Für jedes einzelne könnt Ihr die Funktion nun aktivieren oder deaktivieren. Letzteres ist gerade dann sinnvoll, wenn sich Sprachbefehle verschiedener Apps überschneiden sollten.

Siri-Befehle herausfinden

Nun gilt es nur noch, die richtigen Befehle für Siri zu kennen. Leider werden diese nirgendwo unter iOS 10 gelistet. Ihr könnt also entweder verschiedene Befehle ausprobieren oder auf der jeweiligen Webseite eines App-Entwicklers nachschauen, ob es eine Übersicht der gültigen Kommandos gibt. Mit der Zeit lohnt es sich übrigens, immer wieder einen Blick in den Siri-Menüpunkt "App-Support" zu werfen. Es ist nämlich durchaus wahrscheinlich, dass besonders die bekannten Apps nach und nach um eine Siri-Unterstützung erweitert werden.

Zusammenfassung