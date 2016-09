iOS 10: So nutzt Ihr das neue "Aufwecken durch Anheben"

iOS 10 kommt mit "Aufwecken"-Feature für Euer Display: Gerade hat Apple beim iPhone 7 den mechanischen Home-Button durch einen kapazitiven Sensor ersetzt, da zeigt uns ein weiteres Feature vom neuesten Betriebssystem auch, wieso wir immer weniger Buttons benötigen. Eine von Sensoren gesteuerte "Aufwecken"-Funktion soll es Euch künftig vereinfachen, einen kurzen Blick auf Eure Sperrbildschirm-Benachrichtigungen zu werfen. Wir zeigen Euch wie Ihr die Funktion aktiviert und nutzt.

Feature aktivieren

Um das Feature zu aktivieren, tippt Ihr unter "Einstellungen" auf den Menü-Unterpunkt "Anzeige & Helligkeit" und legt hier durch einen Fingertipp den digitalen Schalter bei der Option "Bei Anheben aktivieren" auf Grün um. Nun ist die iOS 10-Funktion aktiviert und künftig für Euch nutzbar. Durch die gleiche Methode könnt Ihr "Aufwecken durch Anheben" auch wieder deaktivieren, sollte Euch das Ganze doch nicht gefallen.

Aufwecken durch Anheben nutzen

Wenn Ihr nun beispielsweise Euer Smartphone auf dem Tisch liegen habt, könnt Ihr das Display dadurch für einige Sekunden aktivieren, wenn Ihr das Gerät kurz anhebt. So könnt Ihr zwischendurch die neuesten WhatsApp-Nachrichten checken oder verpasste Anrufe einsehen – ohne auch nur einen einzigen Button zu betätigen. Das iOS 10-Feature funktioniert nur, wenn Eure iPhone horizontal positioniert ist und dann bewegt wird. Mit dieser Einschränkung soll sichergestellt werden, dass Euer Smartphone nicht ständig das Display aktiviert, wenn Ihr das iOS-Gerät beispielsweise in der Hosentasche tragt.

Eine ähnliche Funktion gibt es übrigens auch bei der Apple Watch, die etwa Ihr Display aktivieren kann, sobald Ihr Euer Handgelenk dreht. In den Genuss von "Aufwecken durch Anheben" sollt Ihr allerdings nur dann kommen, wenn Ihr entweder ein iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus oder iPhone SE mit iOS 10 besitzt. Vermutlich hat sich Apple dafür entschieden, da gerade in diesen Modellen im Vergleich zu anderen Apple-Geräten energieeffizientere Sensoren verbaut sind, die so ein Feature auch ohne größere Einbußen bei der Akkulaufzeit ermöglichen.

