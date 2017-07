iOS 11: Die besten Tipps für die neuen Funktionen [mit Video]

iOS 11 enthält viele neue Funktionen, bzw. überarbeitete und neu gestaltete Einstellungen und Apps. Was sie Euch bringen und wie Ihr sie am besten nutzt, erfahrt Ihr in unseren Tipps und Tricks.

Ganz neu bei iOS 11 sind das WLAN-Passwort-Sharing, der Dark Mode, das Screen Recording, die Einhandtastatur und sich nach einiger Zeit ohne Aktivität selbst löschende Apps. Die Dateien-App ersetzt die iCloud-App und mit der Notizen-App lassen sich Dokumente scannen. Die Live Fotos haben Effekte erhalten und bei den AirPods könnt Ihr die Tipp-Geste mit verschiedenen Funktionen belegen. Bei der Bedienung erweist sich Drag & Drop als neuer Weg um Inhalte auf dem Touchscreen zu bewegen.

Public Beta installieren und deinstallieren

Bis im Herbst 2017 die finale Version von iOS 11 erscheint, können nicht nur Entwickler das neue Betriebssystem ausprobieren. Mit der Public Beta stellt Apple eine Testversion für alle zur Verfügung. Falls die Public Beta von iOS 11 nicht auf Begeisterung stößt, kann man auch zu iOS 10 zurück kehren.