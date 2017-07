iOS 11: So beendet Ihr jederzeit abgestürzte Apps auf Eurem iPad

Neuerungen beim iPad: iOS 11 bringt nicht nur viele neue Features mit, sondern ändert auch einige bestehende Funktionen. Darunter auch die Art und Weise, wie Ihr abgestürzte Apps auf Eurem Apple-Tablet schließen könnt. Wir erklären Euch Schritt für Schritt, wie Ihr das Beenden von Programmen erzwingt.

Apps unter iOS 11 beenden

Mit dem Betriebssystem iOS 10 und älter konntet Ihr noch Programme beenden, indem Ihr doppelt auf den Homebutton tippt und die gewünschte App nach oben wischt – beim iPhone ist das auch immer noch so. Ab iOS 11 hat sich das aber auf dem iPad geändert.

Tippt Ihr doppelt auf den Homebutton, werden Euch die offenen Programme zwar angezeigt, die altbekannte Wischgeste funktioniert jedoch nicht mehr. Wenn Ihr eine Anwendung schließen möchtet, müsst Ihr stattdessen mit dem Finger länger auf das App-Fenster gedrückt halten, wie bei einem Icon, das Ihr auf dem Homescreen verschieben wollt. Es erscheint oben am Rand des Fensters ein kleines "X". Tippt darauf, um die Software zu schließen. Wiederholt dies für alle Programme, die abgestürzt oder eingefroren sind. Wenn Ihr fertig seid, tippt Ihr den Homebutton an und kehrt dadurch zum Startbildschirm zurück.

Darum solltet Ihr nur abgestürzte Apps schließen

Ihr solltet allerdings nur das Beenden von den Apps erzwingen, die nicht mehr reagieren. Das Speichermanagement in iOS 11 ist so optimiert, dass Euer Arbeitsspeicher automatisch auf die Programme verteilt wird, die Ihr gerade nutzt. Ihr erlangt also keinen Geschwindigkeitsvorteil durch das Schließen von Anwendungen.

Im Gegenteil: Wenn Ihr eine App beendet und wieder öffnet, wird dieser erneut komplett in den RAM geladen. Das verbraucht mehr Energie, als wenn Ihr sie einfach nicht schließt. Somit verringert sich womöglich Eure Akkulaufzeit durch die Aktion. Ausnahmen bilden aber womöglich sehr aufwendige Programme wie 3D-Spiele, die einen Großteil des Arbeitsspeichers für sich einnehmen. Diese könnt Ihr ruhig beenden, wenn Ihr einen Performance-Unterschied beim iPad bemerkt.

Zusammenfassung: