iOS 11: So könnt Ihr auf iPhone 8 und Co. alle Benachrichtigungen löschen

Viele glauben, dass sich alte Mitteilungen selbst unter iOS 11 nicht so einfach löschen lassen. Dabei bietet sich für iPhone 8 und Co. längst eine rasche und einfache Möglichkeit. Man muss nur wissen, welche das ist. Wir erklären es Euch.

3D Touch als Schlüssel

Seit die drucksensitive Hardware 3D Touch in der iPhone-Technologie Einzug erhalten hat, lassen sich alle alten Benachrichtigungen endlich mit ganz wenig Aufwand aus der Mitteilungszentrale löschen. Genau genommen sind es nur drei Fingertipps. Die Herangehensweise ist zwar einfach, aber eben nicht so intuitiv, wie etwa unter Android.

Bei Apple-Smartphones ab dem iPhone 6s wischt Ihr mit Eurem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten. Ihr ruft so die Mitteilungszentrale von iOS 11 auf, in der mal mehr und mal weniger Benachrichtigungen stehen. Um diese alle auf einmal zu löschen, drückt Ihr fest auf das "X" am rechten Bildschirmrand. Es öffnet sich ein neues Menü, das Euch auch die Option "Alle Mitteilungen löschen" anbietet. Mit einem Tipp darauf leert Ihr das Fenster.

Benachrichtigungen mit alten iPhone löschen

Etwas mehr Zeit müsst Ihr bei älteren iPhones investieren. Da diese nicht über das 3D-Touch-Feature verfügen, lässt sich die Mitteilungszentrale nur über einen kleinen Umweg komplett leeren. In der Übersicht werden die Benachrichtigungen nach Tagen sortiert. Neben jedem Tag findet Ihr ein kleines "X". Tippt auf den Buchstaben und alle Nachrichten des entsprechenden Tages verschwinden. Ihr müsst den Schritt zwar für jeden weiteren Tag, von dem noch ungelöschte Infos in der Zentrale liegen, wiederholen, es ist aber immerhin schneller als jede Mitteilung einzeln zu entfernen.

Zusammenfassung: