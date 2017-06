iOS 11: So könnt Ihr das Kontrollzentrum anpassen

Shortcuts für Funktionen im Kontrollzentrum einrichten: Mit iOS 11 werden iPhone, iPad und iPod Touch um viele Konfigurationsmöglichkeiten bereichert. Praktisch ist vor allem die Option, das Kontrollzentrum zu ändern, da Ihr so mit einem Wischen an die gewünschten Features gelangt. So könnt Ihr zum Beispiel für Funktionen wie die Aufnahme des Bildschirminhalts oder Sprachmemos einen Shortcut aktivieren und die Reihenfolge ändern. Wir erklären Euch, wie Ihr diese Einstellungen vornehmt.

Features hinzufügen

Um den Shortcut für eine Funktion im Kontrollzentrum zu ergänzen, öffnet Ihr unter iOS 11 auf iPhone und iPad zunächst die "Einstellungen". Anschließend tippt Ihr auf "Kontrollzentrum". Dort seht Ihr nun oben unter "Übernehmen" eine Liste mit den aktuell integrierten Shortcuts, darunter sind mögliche Funktionen aufgeführt. Um eines der Features künftig über das Kontrollzentrum erreichen zu können, müsst Ihr nur auf das grüne Pluszeichen neben der entsprechenden Funktion tippen. Anschließend wird der Shortcut in der oberen Liste und folglich auch im Kontrollzentrum angezeigt.

Funktionen entfernen

Um eine Funktion wieder zu entfernen, öffnet Ihr ebenfalls in den "Einstellungen" den Menüpunkt "Kontrollzentrum". Anschließend sucht Ihr in der oberen Liste die Funktion heraus, die Ihr nicht mehr angezeigt bekommen möchtet und tippt auf das Minuszeichen.

Wichtig: Von einigen der Features könnt Ihr die Shortcuts auch unter iOS 11 nicht aus dem Kontrollzentrum entfernen. Dazu gehören Flugzeugmodus, WLAN, LTE, Bluetooth, Audio-Wiedergabe, Nicht stören, AirPlay und Ausrichtungssperre.

Die Reihenfolge ändern

Manche Funktionen werden oft benötigt, andere hingegen nur selten: Mit iOS 11 habt Ihr die Möglichkeit, von den Shortcuts im Kontrollzentrum die Reihenfolge zu ändern. Auf diese Weise werden die Apps vorne angezeigt, die Ihr wirklich benötigt, sei es die Lupe, der Wecker oder die Notizen-App.

Um die Reihenfolge zu ändern, öffnet Ihr auf iPhone oder iPad zunächst wieder die "Einstellungen". Anschließend tippt Ihr auf den Menüpunkt "Kontrollzentrum". Nun drückt und haltet Ihr das Symbol für ein Feature und zieht es an die Position in der Liste, an der es künftig angezeigt werden soll. Wiederholt den Vorgang mit den Icons so lange, bis Euch die Reihenfolge gefällt.

