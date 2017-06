iOS 11: So scannt man Dokumente mit der Notizen-App

Mit iOS 11 erweitert Apple seine Notizen-App um eine neue Funktion: einen Scanner für Dokumente, die sich nun direkt in die Notizen integrieren lassen.

Um den Dokumentenscanner der Notizen-App nutzen zu können, müsst Ihr zuerst eine Notiz anlegen. Anschließend drückt man auf das Plus-Symbol in der Mitte der Menüleiste am unteren Rand und auf "Dokumente scannen". Nun öffnet sich eine Kamera-App mit wenigen Einstellungen. Zur Auswahl stehen Aufnahmen in Farbe, Graustufen oder Schwarz-Weiß – und ob der Blitz das Dokument ausleuchten soll oder nicht.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Automatische Zettelerkennung

Die Kamera-App erkennt Dokumente automatisch und nimmt, sobald die Kamera ruhig gehalten wird, selbstständig ein Foto auf. Alternativ könnt Ihr auch selbst auf den Auslöser drücken. Anschließend geht es an die Bearbeitung, klickt dafür auf die kleine Vorschau des Scans in der linken, unteren Ecke. Ihr könnt hier immer noch von einem farbigen Foto zu eine Aufnahme in Graustufen oder Schwarz-Weiß wechseln. Da die Kamera immer den gesamten Bildausschnitt und nicht nur den markierten Bereich des Dokuments aufnimmt, solltet Ihr den Ausschnitt des Scans noch bearbeiten und je nach Bedarf verkleinern oder vergrößern. Ist die Ausrichtung nicht korrekt, lässt sich der Scan in 90-Grad-Schritten drehen.

Erst eine Notiz anlegen, dann Dokumente einscannen. (© 2017 CURVED)

Die App erkennt Dokumente automatisch und drückt auch selber auf den Auslöser. (© 2017 CURVED)

Die Farbe des Scans lässt sich vor und nach der Aufnahme einstellen. (© 2017 CURVED)

Der Ausschnitt des Scans lässt sich nachträglich anpassen. (© 2017 CURVED)

In eine Notiz eingebunden Scans. (© 2017 CURVED)

















Zum Schluss muss man auf "Sichern" klicken, damit die ausgewählten und bearbeiteten Scans in der Notiz landen. Bei mehr als einer eingescannten Seite zeigt die Notizen-App die Aufnahmen als Galerie an, in der es sich seitlich scrollen lässt. Klickt man auf diese Galerie, kann man die gleichen Bearbeitungsschritte wie zuvor ausführen. Zusätzlich lassen sich die Scans von hier aus teilen und weitere hinzufügen. Außerhalb der Notizen-App, zum Beispiel über die Fotos- oder Dateien-App, gibt es bisher keinen Zugriff auf eingescannte Dokumente. Eine OCR-Texterkennung oder eine Speicherung im PDF-Format bietet die Notizen-App noch nicht an.