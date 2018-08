iOS 12: So wertet ihr die Bildschirmzeit aus

Mit iOS 12 führt euer iPhone Statistik darüber wie ihr es benutzt. Welche Informationen das Betriebssystem dabei erfasst und wie ihr sie auswertet, erfahrt ihr hier.

Apples Idee hinter Bildschirmzeit: Wer das Gefühl hat, das eigene Smartphone zu oft oder falsch zu benutzten, findet so Zeitkiller und kann mit Hilfe von App-Limits und der Auszeit sein Verhalten steuern – und hat Ende wieder mehr Freude an seinem iPhone.

Ausführliche Nutzungsstatistik

Damit iOS 12 überhaupt die Nutzungsstatistik anlegt, müsst ihr die Bildschirmzeit aktivieren. Sie hat in den Einstellungen ein eigenes Untermenü erhalten. Sobald sie aktiviert ist, stehen euch hier auch die App-Limits und die Auszeit zur Verfügung.

In der ersten Übersicht zeigt iOS 12 die gesamte Bildschirmzeit an – unterteilt in Bereiche wie "Unterhaltung", "Lesen & Nachschlagen" oder "Andere". Detaillierte Infos folgen nach einem Klick. Die Balkendiagramm zeigt für den aktuellen Tag in Zehn-Minuten-Abschnitten aus welche Kategorieren die genutzten Apps stammen. In der Ansicht der letzten sieben Tage, gibt es nur noch einen Balken pro Tag. Wenn euch die Kategorien zu wenig Aussagekraft haben, findet ihr unter dem Balkendiagramm die am meisten verwendeten Apps, sortiert nach der Nutzungszeit. Hier ist ebenfalls der Wechsel zu den Kategorien möglich.

Die Startseite der Bildschirmzeit in den Einstellungen von iOS 12. (© 2018 CURVED)

Die Nutzung am aktuellen Tag. (© 2018 CURVED)

Die letzten sieben Tage. (© 2018 CURVED)

Alle Apps mit minutengenauer Nutzungszeit. (© 2018 CURVED)

Oder lieber Kategorien? (© 2018 CURVED)

Wie oft wird das iPhone entsperrt und wie viele Nachrichten gehen ein. (© 2018 CURVED)

Detaillierte Statistik für eine App – inkl. der Möglichkeit ihr ein Limit zu setzen. (© 2018 CURVED)

























Darüber hinaus zeigt die Bildschirmzeit von iOS 12 an wie oft und wann ihr euer iPhone aktiviert – also entsperrt – habt. Die neue Funktion hält ebenfalls fest, wie viele Mitteilungen und E-Mails man insgesamt und wie verteilt erhält. Zu jeder App zeigt iOS 12 auf Wunsch detaillierte Infos zu Nutzungszeit und -verlauf an. Ist man der Meinung die App zu viel zu nutzen, kann man ganz unten ein Limit für die Nutzung festlegen.