iOS: Notfallpass auf dem Sperrbildschirm anzeigen – so geht's

Das iPhone als Retter in der Not: Unter iOS könnt Ihr einen sogenannten Notfallpass anlegen, der auf Eurem Sperrbildschirm wichtige medizinische Daten anzeigt. Gerade in kritischen Situationen, wenn Ihr beispielsweise nicht ansprechbar seid und Hilfe benötigt, können Rettungskräfte sich über Eure Medikamente-Unverträglichkeiten, Allergien und mehr informieren. Ihr könnt die Funktion natürlich auch bei älteren Verwandten einrichten, wenn diese über ein iPhone verfügen. Wir erklären Euch, was Ihr dafür tun müsst.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Medizinische Daten unter iOS eingeben

Zunächst müsst Ihr Eure medizinischen Daten eingeben – oder von der Person, für die Ihr den Pass anlegen möchtet. Haltet im Idealfall alle relevanten Unterlagen bereit, um diese korrekt einzutragen. Öffnet dann auf Eurem iPhone die Health-App. Unten in der Menüleiste tippt Ihr ganz rechts auf "Notfallpass". Im nächsten Fenster wählt Ihr anschließend "Notfallpass erstellen".

In der folgenden Ansicht könnt Ihr nun die Daten eingeben. Ganz oben seht Ihr Euren Namen, ein Bild von Euch und Euer Geburtsdatum – diese Informationen bezieht die App aus Euren Kontaktdaten. Darunter folgen dann die medizinisch relevanten Felder, wie "Erkrankungen & Befunde", "Allergien & Unverträglichkeiten" und "Medikation". Ihr müsst nicht jeden dieser Punkte ausfüllen. Optional könnt Ihr weiter unten Größe, Gewicht und Blutgruppe angeben. Zuletzt habt Ihr noch die Möglichkeit, Notfallkontakte in den Pass einzutragen, die in entsprechenden Situationen von Helfern informiert werden können. Gebt idealerweise auch an, ob es sich bei diesem Kontakt zum Beispiel um Euren Bruder oder Eure Mutter handelt. Wenn Ihr alles ausgefüllt habt, tippt Ihr oben rechts auf "Fertig".

Notfallpass im Sperrbildschirm einsehen

Damit die eingegebenen medizinischen Daten vom Sperrbildschirm aus unter iOS abrufbar sind, müsst Ihr vorher eine Einstellung ändern. In der "Health"-App tippt Ihr dafür unten rechts auf "Notfallpass" und aktiviert dann gleich ganz oben unter "Zugriff im Notfall" die Option "Im Sperrzustand anzeigen".

Habt Ihr die Einstellung gesetzt, sollten die Informationen sichtbar sein. Im Sperrzustand tippt Ihr dafür zunächst auf den Homebutton Eures iPhones, um die Codeeingabe zu öffnen. Wählt dann unten links "Notfall" aus. Anschließend zeigt Euch iOS Wähltasten an, mit denen Ihr Notrufnummern wie 110 oder 112 wählen könnt. Unten links seht Ihr aber auch noch ein rotes Sternchen, neben dem "Notfallpass" steht. Wenn Ihr darauf tippt, könnt Ihr die medizinischen Daten einsehen und direkt aus der Ansicht heraus einen Notfallkontakt anrufen – sofern einer eingetragen ist.

Zusammenfassung: