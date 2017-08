iOS: So ändert Ihr die Farbeinstellungen auf dem iPhone via Kurzbefehl

Ob Nachtmodus, invertierte Farben oder Graufilter: Ihr könnt die Farbdarstellung Eures iPhones in den Einstellungen von iOS anpassen. Falls Ihr Änderungen vornehmen möchtet, müsst Ihr Euch aber nicht immer gleich wieder komplett bis zum jeweiligen Menü durchtippen. Es gibt auch einen Kurzbefehl für die Umstellung. Wir verraten Euch in diesem Ratgeber, wie Ihr Farbeinstellungen einrichtet und schnell wechselt.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Farbfilter unter iOS anpassen und Nachtmodus selbst basteln

Zunächst erklären wir Euch, wie Ihr die Farbmodi im Menü selbst erreicht. An dieser Stelle könnt Ihr dann auch die Farbfilter konfigurieren, bevor Ihr diese später per Kurzbefehl aufruft. Begebt Euch auf Eurem iPhone in die "Einstellungen" und wählt "Allgemein" aus. Anschließend öffnet Ihr "Bedienungshilfen". Direkt unter dem ersten Reiter "Sehen" findet Ihr "Display-Anpassungen".

Unter "Display-Anpassungen" stehen Euch drei Punkte zur Auswahl: "Farben umkehren" und "Weißpunkt reduzieren" könnt Ihr nur aktivieren oder deaktivieren. Unter "Farbfilter" seid Ihr aber in der Lage, genauere Einstellungen vorzunehmen. Wenn Ihr den Punkt öffnet, müsst Ihr im nächsten Fenster zunächst "Farbfilter" aktivieren, danach könnt Ihr beispielsweise "Graustufen" für eine Schwarz-Weiß-Ansicht aktivieren. Falls Ihr farbenblind seid, wählt Ihr bei Bedarf einen der drei Filter "Rot/Grün", "Grün/Rot" oder "Blau/Gelb".

Am interessantesten dürfte unter "Farbfilter" für Euch die Option "Farbstich" sein. Damit könnt Ihr den gesamten Display-Inhalt einfärben. Mit dem Regler "Intensität" wählt Ihr die Stärke des Effektes aus, unter "Farbton" steuert Ihr die Färbung selbst. Damit könnt Ihr Euch Euren eigenen Nachtmodus basteln, der eine für Euch angenehme Farbe für die Abendstunden nutzt.

Shortcuts für Farbeinstellungen aktivieren und nutzen

Nun müsst Ihr festlegen, welche Funktion Ihr via Shortcut unter iOS erreichen möchtet. In den "Einstellungen" unter dem Punkt "Allgemein" öffnet Ihr "Bedienungshilfen" und scrollt ganz nach unten. Dort findet Ihr die Option "Kurzbefehl". Im nächsten Fenster seht Ihr eine Reihe an Funktionen, darunter auch "Farbfilter", "Farben umkehren" und "Weißpunkt reduzieren". Tippt Ihr auf einen der Punkte, erscheint dahinter ein Haken. Das bedeutet, dass Ihr das jeweilige Feature via Kurzbefehl erreichen könnt.

Wenn Ihr anschließend die Farbeinstellungen via Kurzbefehl wechseln möchtet, müsst Ihr dreimal hintereinander den Homebutton betätigen. Euer iPhone zeigt Euch dann in einem Pop-Up-Fenster die zuvor festgelegten Kurzbefehl-Funktionen an. Tippt auf das Feature Eurer Wahl, damit es ausgeführt wird.

Zusammenfassung: