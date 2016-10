iOS: So erstellt Ihr vor der Bearbeitung Kopien von Fotos

Ein schönes Bild lässt sich mit dem falschen Filter leicht ruinieren. Zum Glück lässt die iOS Fotos-App zu, dass Ihr Eure Bilder vor einer Bearbeitung leicht duplizieren könnt. So sind durchgeführte und abgespeicherte Änderungen nicht für die Ewigkeit und Ihr habt für alle Fälle noch immer das Original.

Das richtige Menü finden

Um auf Eurem iPhone oder iPad ein Bild zu duplizieren, öffnet Ihr zunächst die iOS Fotos-App. Sucht Euch nun das Objekt aus, von dem Ihr eine Sicherheitskopie erstellen wollt, und öffnet es mit einem Fingertipp. In dieser Vollbildansicht seht Ihr nun unten links ein Icon, auf dem ein nach oben gerichteter Pfeil und ein Viereck abgebildet sind.

Damit öffnet Ihr unter iOS Fotos eine Ansicht, die gleich mehrere Funktionen bietet. Ganz oben könnt Ihr durch einfaches Tippen mehrere Bilder auswählen. Damit werden all Eure danach ausgeführten Aktionen nicht nur auf ein Foto, sondern auf die ganze Auswahl bezogen. Direkt unter dieser Mehrfach-Auswahl befindet sich AirDrop als Option und darunter wiederum eine Auswahl von Apps, mit denen Ihr das Foto oder mehrere Bilder beispielsweise über WhatsApp und Co. verschicken oder teilen könnt.

Fotos duplizieren und kopieren

Ganz unten seht Ihr letztendlich ein paar Kommandos, die Ihr auf das Bild oder Eure Auswahl anwenden könnt. Darunter bietet iOS Fotos auch "Kopieren" und "Duplizieren". Mit "Kopieren" legt Ihr das Foto in eine Zwischenablage. So könnt Ihr Medien beispielsweise recht simpel in bereits angefangene E-Mails oder andere Apps einkopieren, wenn Ihr mit dem Finger lange auf das Textfeld tippt und im Pop-Up-Menü "Einfügen" auswählt.

Wenn Ihr "Duplizieren" auswählt, erstellt Ihr mit iOS Fotos eine Kopie des Bildes oder Eurer Auswahl. Somit ist ein mit verschiedenen Filtern überzogenes Bild auch nach Stunden immer noch nicht verloren, wenn Euch die getätigten Anpassungen plötzlich nicht mehr gefallen oder Ihr doch noch ein paar andere Modifizierungen testen wollt.

