iOS: So klappt der Download von Facebook-Videos

Hin und wieder finden sich Videos auf Facebook, die Ihr Euch womöglich auch häufiger ansehen oder Freunden zeigen wollt. In solchen Fällen wäre es durchaus praktisch, die entsprechenden Clips herunterzuladen und abzuspeichern. Damit entgeht Ihr auch der Gefahr, dass das Material später womöglich gelöscht wird und nicht mehr online verfügbar ist. Wie Ihr ein Facebook-Video mit einem Android-Smartphone oder einem Computer lokal abspeichert, haben wir Euch bereits in einem anderen Ratgeber erklärt. Für iOS-Nutzer ist der Vorgang jedoch etwas komplizierter, mit unseren Tipps aber durchaus machbar.

Vorbereitung: Der File-Manager

Um Facebook-Videos unter iOS herunterzuladen, benötigt Ihr zuerst einen File-Manager, der Euch den Download sowie die Betrachtung und Organisation von Inhalten ermöglicht. Eine solche App ist beispielsweise "MyMedia", die Ihr kostenlos im App Store von Apple findet. Standardmäßig ist so eine Funktion nämlich nicht in Apples Mobile-Betriebssystem integriert, was Euch das Herunterladen von Dateien über einen Browser erschwert.

URL zwischenspeichern

Als Nächstes öffnet Ihr die Facebook-App und sucht das Video heraus, das Ihr lokal auf Eurem iPhone oder iPad speichern wollt. Öffnet das Video, tippt auf "Teilen" und wählt anschließend "Link kopieren" aus, um die URL des Clips in den Zwischenspeicher zu packen. Nun geht es zurück in Eure File Manager-App – in unserem Beispiel "MyMedia".

Download über den Browser

Sobald Ihr MyMedia geöffnet habt, tippt Ihr unten links auf "Browser" und gebt oben in die Adresszeile die URL eines Download-Dienstes für Facebook-Videos ein. Solche Dienste sind zum Beispiel DownFacebook oder SaveFrom. Auf der Webseite tippt Ihr nun länger auf das "Enter the URL"-Feld, wählt "Einfügen" aus und bestätigt Eure Eingabe. Vor dem Download müsst Ihr noch auswählen, ob Ihr den Clip in SD oder HD herunterladen wollt – sofern die höhere Qualität bei dem Video vorhanden ist. Bestätigt den Download und wartet, bis die Datei vollständig vom File Manager heruntergeladen ist. Bedenkt, dass der Download von HD-Videos in der Regel mehr Datenvolumen in Anspruch nimmt.

Video ansehen

Wählt nun im File Manager "MyMedia" unten die Kategorie "Media" aus. Hier seht Ihr nun das soeben heruntergeladene Video. Mit einem Fingertipp auf die Datei könnt Ihr den Clip nun ansehen. Alternativ könnt Ihr das Video aber auch in Eurer Mediathek speichern, um künftig über die Fotos-App von Apple Zugriff darauf zu haben.

Zusammenfassung: