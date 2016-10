iOS: So könnt Ihr komfortabler mit Eurem iPhone auf E-Mails antworten

E-Mails mit dem iPhone in iOS Mail schreiben ist zwar längst nicht so komfortabel wie an einem richtigen Computer, doch gerade auf Reisen ist die Funktion unverzichtbar. Schwierig wird es besonders dann, wenn Ihr Euch in einer E-Mail auf den Inhalt einer anderen E-Mail berufen müsst. Deshalb stellen wir Euch ein Feature vor, mit dem dieser Vorgang deutlich erleichtert wird.

Eine Art Task-Leiste

Wenn Ihr in iOS Mail eine neue E-Mail erstellt beziehungsweise eine andere E-Mail mit dem iPhone weiterleiten oder beantworten wollt, könnt Ihr diese auf eine Art Task-Leiste legen. Dafür müsst Ihr Euren Finger auf den Titel der Mail ganz oben positionieren und anschließend nach unten wischen. Achtet darauf, den Finger nicht zu hoch dabei anzusetzen, sonst öffnet Ihr versehentlich das Benachrichtigungscenter.

Multi-Tasking

Nun seht Ihr am unteren Rand Eures iPhone-Displays den Betreff Eurer gerade angefangenen E-Mail, die dort "geparkt" ist. Ihr könnt jetzt nach Belieben in Euren anderen Mails stöbern und Inhalte betrachten. Falls Ihr in iOS Mail mehrere Postfächer eingerichtet habt, könnt Ihr auch frei zwischen diesen wechseln. Indem Ihr länger auf eine Textpassage tippt, die betreffenden Zeilen markiert und im Pop-Up-Menü "Kopieren" anwählt, legt Ihr Inhalte in Eure Zwischenablage, die Ihr später in Eure neue E-Mail kopieren könnt. Dafür müsst Ihr an einer Stelle im Textfeld lange auf Euer Display drücken und im Pop-Up-Menü "Einfügen" auswählen.

Zurück zur neuen E-Mail

Wenn Ihr nun die für Eure neue E-Mail relevanten Inhalte aus anderen Nachrichten betrachtet oder kopiert habt, ist es Zeit für die Rückkehr. Mit einem einfachen Fingertipp auf den Betreff Eurer E-Mail, den Ihr immer noch am unteren Bildschirmrand seht, gelangt Ihr zurück und könnt Eure elektronische Post via iOS Mail weiterschreiben. Solltet Ihr erneut Einsicht in eine ältere Mail benötigen, könnt Ihr die zuvor genannten Schritte auf Eurem iPhone beliebig oft wiederholen. Übrigens: Die Funktion ist auch schon unter iOS 9 verfügbar und setzt nicht zwingend voraus, das auf Eurem Smartphone das Betriebssystem iOS 10 installiert ist.

Zusammenfassung: