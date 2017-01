iPad: So deaktiviert Ihr die Autokorrektur für Bluetooth-Tastaturen

Ist das iPad ein Computer? Ob das so ist, möchten wir hier nicht diskutieren, doch zumindest lässt sich eine richtige Tastatur mit dem Tablet verbinden. Gerade wenn Ihr diese Möglichkeit nutzt, kann die Autokorrektur unter iOS zu einer störenden Angelegenheit werden: Ihr tippt ein Wort ein, doch das iPad macht unter Umständen daraus einen völlig anderen Begriff. Gerade dann, wenn Ihr einen längeren Text schreibt, kann das viel Zeit und Nerven kosten. Deshalb verraten wir Euch in diesem Ratgeber, wie Ihr die Autokorrektur für externe Eingabegeräte deaktiviert.

Tastatur verbinden

Um die Autokorrektur für Bluetooth-Tastaturen zu deaktivieren, müsst Ihr zunächst ein solches Zubehör mit dem iPad verbinden. Schaltet die Tastatur hierfür zunächst ein und begebt Euch in die "Einstellungen" des Tablets. Tippt hier auf "Bluetooth" und aktiviert den Übertragungsstandard. Anschließend listet Euer Tablet alle Bluetooth-Geräte in der Nähe auf, mit denen Ihr Euch verbinden könnt. Wählt hier Eure kabellose Tastatur aus und koppelt sie so mit dem iPad.

Autokorrektur ausschalten

Im nächsten Schritt kann nun die Auto-Korrektur deaktiviert werden. Dafür begebt Ihr Euch zurück in die "Einstellungen" von iOS und wählt "Allgemein" aus. Sucht nun den Eintrag "Tastatur" und öffnet dieses Menü. Da Euer externes Eingabegerät verbunden ist, wird Euch nun recht weit oben der Unterpunkt "Hardwaretastatur" angezeigt. Tippt darauf, um Änderungen durchzuführen.

Deaktiviert hier "Autokorrektur", damit Euer iPad bei der Verwendung eines externen Eingabegerätes künftig keine automatischen Verbesserungen mehr vornimmt. Ihr könnt in diesem Menü zusätzlich auch "Auto-Großschreibung" deaktivieren, um weitere Korrekturen zu unterbinden. Zudem findet Ihr hier auch den ".-Kurzbefehl", der Euch das Setzen eines Punktes ermöglicht, sobald Ihr zweimal auf die Leertaste Eurer Tastatur drückt. Bei Bedarf könnt Ihr auch diesen Kurzbefehl außer Kraft setzen.

Keine weiteren Anpassungen möglich

Diese und einige wenige Optionen wie die Änderung des Layouts beziehungsweise des Wörterbuches innerhalb des Menüs "Hardwaretastatur" sind die einzigen Anpassungen, die Ihr für ein externes Eingabegerät vornehmen könnt. Alle weiteren Einstellungen, die Ihr direkt unter "Tastatur" findet, beziehen sich ausschließlich auf die virtuelle Tastatur auf Eurem Touch-Display. Einen Vorteil hat das Ganze aber: So könnt Ihr beide Eingabemöglichkeiten völlig getrennt voneinander auf Eure Bedürfnisse einstellen, ohne ständig Änderungen vorzunehmen, sobald Ihr die Bluetooth-Tastatur wieder trennt.

