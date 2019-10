iPhone 11 und Galaxy A50 – die smarten Stars unseres Wochenrückblicks

Ihr wollt ein Xiaomi Mi 9T Pro gewinnen, euch über die AirPod-Bedienung, Galaxy S10 Features und den Dark Mode schlau machen oder durch Testberichte vom iPhone 11 und Galaxy A50 lesen? Unsere Redakteurin Claudia Krüger fasst die wichtigsten News der Woche für euch zusammen.

Unsere Highlights der vergangenen Woche findet ihr hier.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: So ging es mir bei der Auswahl der News für unsere Wochen-Highlights – gab es doch wieder so viel Interessantes, Spekulatives und Innovatives in der Technik-Welt. Darum hier und heute jene Artikel, welche in dieser Woche die meisten User-Bewertungen von euch erhalten haben (Stand 04.10.2019).

Nach den Kurznews erfahrt ihr mehr über unser Xiaomi Mi 9T ProGewinnspiel, unsere Ratgeber und Testberichte.

Kurznews der Woche: Die 5 CURVED-Artikel mit den meisten Leser-Bewertungen

Den Wochenrekord knackte unser Artikel über das Apple-Logo des iPhone 2020 : Gleich 117 Leser meinten "Her damit". Könnte das nächste iPhone tatsächlich mit einem leuchtenden Apfel-Logo daherkommen, das noch dazu individualisierbar ist?

: Gleich 117 Leser meinten "Her damit". Könnte das nächste iPhone tatsächlich mit einem leuchtenden Apfel-Logo daherkommen, das noch dazu individualisierbar ist? Im zweitplatzierten Artikel geht es ebenfalls um das iPhone 12 : Dieses Mal steht das Design des Gerätes im Vordergrund. Wird es optisch dem iPhone 4 ähneln?

: Dieses Mal steht das Design des Gerätes im Vordergrund. Wird es optisch dem iPhone 4 ähneln? Für Entrüstung unter unserer Leserschaft sorgte die Nachricht, dass nun womöglich auch die Option, das Huawei Mate 30 Pro nachträglich über die App LZPlay mit den Google Play Diensten auszustatten, passé sein könnte.

nachträglich über die App LZPlay mit den Google Play Diensten auszustatten, passé sein könnte. Reichlich Feedback bekam unser Bericht über den Bildstabilisator des Huawei P30 , der vom 8 Megapixel-Teleobjektiv des Smartphones unterstützt wird.

, der vom 8 Megapixel-Teleobjektiv des Smartphones unterstützt wird. Den fünften Platz unserer Top-News belegt ein Artikel über den Run auf das Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Dieses war bei einem Flashsale auf Jingdong innerhalb von 2 Minuten vergriffen.

Reviews der Woche: Apple iPhone 11 und Samsung Galaxy A50

Was macht wohl jeder Redakteur eines Technik-Magazins am liebsten? Na klar: Die neuesten Geräte testen! Die glücklichen Tester dieser Woche waren Martin Haase, der sich das iPhone 11 vorknöpfen durfte sowie das Geständnis von Viktoria Vokrri, die sich sich sogar privat von einem Samsung Galaxy A50 bekehren ließ.

Martin bekennt sich in seiner Review des iPhone 11 zum "Nicht-Apple-Jünger", zeigt sich aber dennoch sichtlich beeindruckt von der Handlichkeit des Smartphones und dessen Dark Mode. Gefallen ihm die anderen Features des Apple-Neulings auch so gut oder bleibt er doch lieber bei Android?

Dem einen sein Android, dem anderen sein iPhone: So hielt Viktoria bislang standhaft zu ihrem iPhone 6. Bis … , ja bis sie das Samsung Galaxy A50 in die Fänge bekam. Jetzt geht sie mit dem Androiden fremd. Wie das Samsung-Smartphone sie verführen konnte, erfahrt ihr in ihrem Testbericht.

Ratgeber der Woche: AirPod-Bedienung, Galaxy S10 Features und iOS 13 Dark Mode

In dieser Woche präsentierte CURVED euch gleich drei sehr hilfreiche Ratgeber.

Im Ersten hat sich unser Redakteur Francis Lido damit auseinandergesetzt, wie ihr eure AirPods mit Tipp-Gesten und Siri bedienen könnt. Er erklärt euch, wie ihr Einstellungen per Doppeltipp-Funktionen anpasst und wie die "Hey Siri"-Aktivierung funktioniert. Eines sei vorweg verraten: Nach der erfolgreichen Einrichtung verbinden sich die AirPods automatisch mit eurem iOS-Gerät und geben darauf abgespielte Musik wieder, sobald ihr sie in die Ohren steckt – super praktisch, oder?

und Siri bedienen könnt. Er erklärt euch, wie ihr Einstellungen per Doppeltipp-Funktionen anpasst und wie die "Hey Siri"-Aktivierung funktioniert. Eines sei vorweg verraten: Nach der erfolgreichen Einrichtung verbinden sich die AirPods automatisch mit eurem iOS-Gerät und geben darauf abgespielte Musik wieder, sobald ihr sie in die Ohren steckt – super praktisch, oder? In einem weiteren Ratgeber erläutert euch Martin neun nützliche Funktionen des Galaxy S10 , die ihr unbedingt kennen solltet.

, die ihr unbedingt kennen solltet. Last but not least erfahrt ihr von Jörg Geiger, welche Apps den iOS 13 Dark Mode unterstützen und wie ihr diesen in der jeweiligen Anwendung aktiviert.

Gewinnspiel der Woche: CURVED verlost ein Xiaomi Mi 9T Pro

Lust auf ein tolles neues Smartphone? Na, dann macht doch bei unserem Gewinnspiel um das Xiaomi Mi 9T Pro mit! Der Androide besticht durch eine Pop-up-Selfie-Kamera, seinen Qualcomm Snapdragon 855 Prozessor und ein großes 6,39 Zoll Full-Screen-Display. Und wie kommt ihr an das coole Handy?

Um an der Verlosung teilzunehmen, könnt ihr noch bis zum 6. Oktober 2019 (um 23.59 Uhr) ein Wiesn-Selfie von euch und euren Freunden vor der Bavaria Statue unter dem Hashtag #curvedselfie auf Instagram posten. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Vorschau auf die nächste Woche: Wir testen, was das Zeug hält!

Nach dem iPhone 11, das diese Woche seinen großen Auftritt hatte, dürft ihr euch in den nächsten Tagen auf Reviews des iPhone 11 Pro und des 11 Pro Max freuen. Außerdem geht es dem Sony Xperia 5 ans Eingemachte, und auch das Huawei P30 kann sich schon mal für eine ausgiebige Testrunde warm – hoffentlich nicht zu warm – laufen. Also bleibt dran, denn auch in der nächsten Woche gibt es bei CURVED wieder viel Lesenswertes!