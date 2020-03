Das Technik-Karussel drehte sich in dieser Woche rund um die Abschaffung der Notch beim iPhone 12, das Huawei P40 Pro und natürlich wieder um Smartphone-News in der Corona-Krise. Wir haben die interessantesten Nachrichten in unseren Wochen-Highlights für euch zusammengefasst.

Smartphones und Wearables spielen in der Corona-Krise eine große Rolle, denn sie helfen uns dabei, trotz Ausgangsbeschränkungen miteinander in Kontakt zu bleiben. Dass sie nun auch der EU dazu dienen, über acht große Mobilfunkanbieter Standortdaten von Nutzern zu sammeln, um das Coronavirus (COVID-19) zu verfolgen, gefällt nicht jedem und ruft Kritiker auf den Plan.

Es gab in dieser Woche aber auch Positives zu berichten: Viele von euch freuen sich offenbar darüber, dass es ein iPhone 12 ohne Notch geben könnte. Auch die Kamera des Redmi K30 Pro wusste zu begeistern. Mehr dazu in unseren News-Highlights der Woche.

News-Highlights: Die Top-5 CURVED-News mit den meisten Leserbewertungen:

Mein Lieblings-Vergleich der Woche: iPhone 11 Pro vs. Galaxy S20

Ich mag kleine Autos mit viel Stauraum – und ich mag handliche, leichte Smartphones mit einem großen Display. Aus diesem Grund gefällt mir auch der Vergleich des Apple iPhone 11 Pro mit dem Galaxy S20 ausgesprochen gut. Beide Handys sind verhältnismäßig klein und leicht. Sie haben außerdem einen Screen, bei dem man die Lupe auch bei kleinster Schriftgröße getrost in der Schublade lassen kann.

Wobei mir das Samsung Galaxy S20 mit seinem 6,2 Zoll großen Display und nur 163 Gramm aus oben genannten Gründen direkt noch etwas mehr zusagt als das iPhone 11 Pro, das mit einem 5,8 Zoll Screen daherkommt und mit gar nicht mal so leichten 188 Gramm auf die Waage drückt. Das Gewicht des iPhone 11 Pro liegt allerdings durchaus in der Norm und ist zu verschmerzen.

Mit 151,7 x 69,1 x 7,9 Millimetern ist das Samsung-Handy schlanker und schmaler als das Apple-Phone, das 144,0 x 71,4 x 8,1 Millimeter misst, dafür ist das S20 aber auch etwas höher. Beide Handys haben eine IP68 Zertifizierung, was sie resistent gegen Staub und Wasser macht.

Dennoch hat das iPhone 11 Pro hier die Nase vorn, denn Apple zufolge hält es Wasser in einer Tiefe von 4 Metern etwa 30 Minuten lang ab, bevor dieses ins Gehäuse eindringt. Samsung hingegen bescheinigt dem Galaxy S20 eine 30-minütige Wasserresistenz in 1,5 Meter Tiefe.

Im Vergleich ging unser Redakteur Martin auch auf die Performance und Kameraqualität der beiden High-End-Phones ein. Ob das iPhone 11 Pro dabei besser abschnitt als das Galaxy S20, könnt ihr hier herausfinden.

Bleibt gesund und schaut auch in der nächsten Woche wieder bei uns herein – wir freuen uns auf euch!