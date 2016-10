iPhone 5s bis iPhone 7: Akku sparen mit Facedown Detection

Eine weitere Möglichkeit, um Akku zu sparen: Zwar ist es durchaus nützlich, wenn Euer iPhone beim Empfang neuer Nachrichten oder generell bei Benachrichtigungen kurz das Display einschaltet, doch kann diese Funktion auch an der Laufzeit Eures Energiespeichers nagen. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die Laufzeit Eures Akkus aber verlängern. Allerdings bieten nur neuere Apple-Geräte die Funktion.

Akku sparen durch "Facedown Detection"

Um Akku zu sparen, könnt Ihr Euer iPhone einfach mit dem Display nach unten gerichtet auf beispielsweise einen Tisch legen. Solange sich das Smartphone in dieser Position befindet, machen sich neue Benachrichtigungen nur noch durch das von Euch gewählte akustische Signal bemerkbar sowie durch Vibration. Euer Display bleibt durch die "Facedown Detection" allerdings dunkel und wird nicht aktiviert. Gerade größere Smartphones wie das iPhone 7 Plus mit seiner 5,5-Zoll-Displaydiagonale profitieren von dieser Funktion, da ein größerer Bildschirm auch mehr Energie benötigt. Ab iOS 9 ist das Feature in Apples Betriebssystem integriert.

Schrittzähler als Voraussetzung

Um die Facedown Detection nutzen zu können, müsst Ihr den Schrittzähler Eures iPhones aktivieren. Denn die Funktion setzt voraus, dass bestimmte Sensoren aktiv sind. Begebt Euch dafür in die "Einstellungen", tippt auf "Datenschutz" und scrollt bis zum Eintrag "Bewegung & Fitness" runter. Im nächsten Menü aktiviert Ihr das "Fitnessprotokoll" und "Health". Mit Aktivierung des Schrittzählers büßt Ihr übrigens kaum Akku-Leistung ein, so dass Ihr am Ende immer noch Energie sparen könnt.

Bedenkt aber, dass dieses Feature nicht auf allen Apple-Smartphones zur Verfügung steht. Über die nötigen Sensoren verfügen bisher das iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE und natürlich das iPhone 7 sowie iPhone 7 Plus. Ältere Geräte können nicht von dem Akkuspar-Feature profitieren. Auch wird die Facedown Detection nicht von iPads unterstützt.

Zusammenfassung: