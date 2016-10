iPhone 7 neustarten: Die Tastenkombination müsst Ihr kennen

Da das iPhone 7 keinen echten Home-Button hat, funktioniert die Tastenkombination zum Erzwingen eines Neustarts nicht mehr so wie früher. So klappt es trotzdem.

Dass ein Smartphone mal komplett einfriert, kommt bei den besten Hersteller vor. So benötigt auch ein iPhone in seltenen Fällen einmal einen erzwungenen Neustart. Bislang musstet Ihr in solchen Fällen den Home-Button und den Einschalter gleichzeitig drücken und so lange gedrückt halten, bis das Apple-Logo beim Neustart auftaucht. Beim iPhone 7 ersetzt allerdings die Taptic Engine, also ein drucksensibles Feld, den physischen Knopf unter dem Display.

Ein Knopf, der keiner ist

Das bedeutet: Je nachdem, wie fest Ihr auf den Home-Button drückt, könnt Ihr andere Aktionen starten. Ein Vibrationsmotor sorgt dafür, dass sich jeder Druck so anfühlt, als hättet Ihr einen echten Knopf gedrückt. Wie Mac & i berichtet, wird das Ganze natürlich vom Betriebssystem gesteuert. Friert iOS aber ein, funktioniert auch der Knopf nicht mehr.

Die Lösung des Problems liefert Apple selbst: Ihr müsst einfach den Einschalter und die Leise-Taste gleichzeitig mindestens zehn Sekunden lang gedrückt halten. Auf die gleiche Weise versetzt Ihr Euer iPhone auch in den Wartungszustand. Dafür haltet Ihr Tastenkombination so lange gedrückt, bis das iTunes-Symbol und ein Lightning-Stecker auf dem Display zu sehen sind. Auf der entsprechenden Support-Seite weist das Unternehmen übrigens ausdrücklich darauf hin, dass Ihr einen Neustart nur dann erzwingen solltet, wenn Ihr alles andere bereits ausprobiert habt und das iPhone nicht mehr reagiert.