iPhone 7: So verändert Ihr das haptische Feedback des Home-Buttons

Taptic statt haptisch: Das iPhone 7 besitzt keinen Home Button mehr wie die Vorgänger, sondern simuliert den Tastendruck nur mittels Vibration der sogenannten Taptic Engine. Das wissen alle, die das Smartphone einmal eingerichtet haben. Doch was, wenn Ihr nach einer Weile feststellt, dass sich die von Euch gewählte Einstellung doch irgendwie komisch anfühlt? Eine Antwort darauf erhaltet Ihr im folgenden Ratgeber.

Gewählte Einstellung ändern

Das entsprechende Menü ist nur wenige Handgriffe entfernt: Öffnet zunächst die Einstellungen-App und wählt den Punkt "Allgemein" an. In der folgenden Auswahl tippt Ihr schließlich auf den Eintrag "Home-Taste". Hier könnt Ihr dann eine von drei Einstellungen für den Klickwiderstand auswählen. Eine stufenlose Regelung via Slider ist leider nicht möglich.

Um eine andere Einstellung für das haptische Feedback für den Home Button des iPhone 7 zu wählen, tippt Ihr einfach einen der Buttons an. Statt die Alternativen schnell zu testen, empfiehlt es sich, jede Vibrationsstufe für fünf bis zehn Minuten tatsächlich zu verwenden, um zu schauen, wie Ihr damit klarkommt. Sollte Euch keine Variante zusagen, dann bleibt Euch nichts anderes übrig, als die am wenigsten störende Einstellung zu wählen.

Warum eigentlich der Wechsel?

Aber warum hat Apple überhaupt auf einen traditionellen Home Button verzichtet? Der Grund ist einfach: Je weniger mechanische Teile ein Smartphone besitzt, desto leichter lässt es sich wasserdicht gestalten. Zwar ist das iPhone 7 nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet, doch hält es Feuchtigkeit besser stand als das iPhone 6s. Praktisch: Sollte der kapazitive Home Button doch einmal kaputt gehen, schaltet iOS 10 automatisch in einen Notfall-Modus und bietet einen Soft-Button als Alternative an.

Zusammenfassung: