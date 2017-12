iPhone 8 kaufen: So holt ihr euch das aktuelle Apple-Smartphone

Mit dem iPhone 8 setzt Apple das mit dem iPhone 6 eingeführte Design konsequent fort. Seit September 2017 ist es offiziell verfügbar. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur Ausstattung und den unterschiedlichen Varianten des des Top-Geräts.

Das iPhone 8 gibt es den Farbvarianten Silber, Gold und Space Grau. Zudem hat Apple unterschiedliche Speichervarianten auf den Markt gebracht. Die Ausführung mit 64 Gigabyte Speicherplatz bezifferte Apple zum Marktstart mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799 Euro, die größere Variante mit 256 Gigabyte sollte 969 Euro kosten. Mittlerweile ist der Preis der beiden Geräte allerdings deutlich gesunken. Wer nicht so viel Geld auf einmal zahlen möchte, kann das Smartphone auch mit einem Vertrag zu deutlich geringeren monatlichen Raten kaufen. Zudem gibt es das iPhone 8 bei unterschiedlichen Anbietern mit einer Null-Prozent-Finanzierung, sodass keine Zinsen auf den Kaufpreis fällig werden. Dann stottert ihr den Betrag jeden Monat lediglich durch einen kleinen Betrag ab.

Die wichtigsten technischen Features des iPhone 8

Genau wie der Vorgänger hat das iPhone 8 eine Bildschirmgröße von 4,7 Zoll. Neu ist dabei das True-Tone-Feature, mit dem das Display seine Farbtemperatur an das Umgebungslicht anpasst, was für ein natürliches Lesegefühl sorgt. Die 12-Megapixel-Hauptkamera schießt 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde – bei Full-HD-Auflösung sind es sogar 240 Bilder. Dank gläserner Rückseite kann das iPhone 8 auch kabellos geladen werden. Per Schnellladefunktion lädt sich der Akku sogar in 30 Minuten zur Hälfte auf. Der neue A11-Bionic-Chipsatz soll über 25 Prozent schneller sein als zuvor. Dank iOS 11 und ARKit bringt das iPhone 8 spielerisches Vergnügen in der "Augmented Reality". Alles Weitere zum iPhone 8 erfahrt ihr hier in unserem Test.