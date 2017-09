iPhone 8 Plus: Akku-Tipps für eine längere Laufzeit

Mit den richtigen Einstellungen hält auch das iPhone 8 Plus noch länger durch

Der Akku des iPhone 8 Plus hält laut Apple ebenso lange wie der des Vorgängers, doch spricht schließlich nichts dagegen, etwas Energie zu sparen und so die Laufzeit des Smartphones zu erhöhen. Wenn Ihr auf ein paar Dinge achtet, habt Ihr im Notfall immer noch etwas Akkuladung übrig.

Energieverbrauch von Apps kontrollieren

Auf dem iPhone 8 Plus ist zum Release iOS 11 installiert und auch in dieser Version des Betriebssystems macht Apple es uns einfach, eventuelle Energieverschwender schnell ausfindig zu machen. Unter "Einstellungen | Batterie" und dem Reiter "Batterienutzung" findet Ihr eine Liste mit allem Apps auf Eurem Smartphone, sortiert nach dem Akkuverbrauch innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Fragt Ihr Euch, wieso eine App viel Akku benötigt, obwohl Ihr sie nur kurz oder gar nicht verwendet habt, dann lohnt es sich, die Anwendung einmal anzutippen. So erfahrt Ihr nämlich, wie viel Energie sie dem Akku Eures iPhone 8 Plus entrissen hat, während sie auf dem Bildschirm aktiv angezeigt wurde – und wie viel vielleicht durch Aktivitäten im Hintergrund verbraucht wurde.

Hintergrundaktualisierungen

Stellt Ihr auf diese Weise fest, dass Euer iPhone 8 Plus viel Energie verliert, nur weil manche Apps offenbar im Hintergrund Schwerstarbeit verrichten, dann solltet Ihr darüber nachdenken, ob Ihr das wirklich möchtet und ob Ihr die Anwendung wirklich braucht. Vielleicht möchtet Ihr die App nicht gleich löschen, doch bietet es sich dann eventuell an, ihr ein Verbot für Hintergrundaktualisierungen zu erteilen.

Unter "Einstellungen | Allgemein | Hintergrundaktualisierung" könnt Ihr nämlich einstellen, wann Apps im Hintergrund Informationen abfragen dürfen. Möchtet Ihr die Funktion nicht gleich ganz abschalten, könnt Ihr gezielt Anwendungen auswählen, die Ihr als Energieverschwender identifiziert habt. Ihnen entzieht Ihr dann entweder ganz das Recht, im Hintergrund Updates einzuholen, oder Ihr beschränkt die Möglichkeit auf Situationen, in denen Ihr zumindest mit einem WLAN verbunden seid.

iPhone 8 Plus mit Display nach unten ablegen

Je nachdem wie Ihr Euer iPhone 8 Plus ablegt, wenn Ihr Euch beispielsweise an einen Tisch setzt, verbraucht das Gerät mehr oder weniger Energie. Das ist so, weil das Smartphone keine Benachrichtigungen anzeigt, wenn sie ohnehin niemand sehen kann: Liegt das Gerät mit dem Display nach unten auf einer Oberfläche, schaltet es selbstständig die visuellen Benachrichtigungen ab und Euer Display leuchtet nicht auf, wenn Ihr beispielsweise eine Nachricht erhaltet. Weil der Bildschirm nach wie vor der größte Energieverbraucher im iPhone ist, spart das Energie.

Nicht alle Apps brauchen Ortungsdienste

Viel Energie benötigt auch das GPS-Modul in Eurem iPhone 8 Plus. Da auch Apps auf den Ortungsdienst zugreifen können, die Ihr vielleicht gar nicht häufig nutzt oder für die Euer Standort eigentlich nicht relevant ist, dann lohnt sich ein Blick in das entsprechende Menü. Unter "Einstellungen | Datenschutz | Ortungsdienste" könnt Ihr für jede App einzeln festlegen, ob sie die Standortbestimmung verwenden darf oder nicht.

Zusammenfassung: