iPhone 8: So legt Ihr die SIM-Karte ein

Wenn Ihr den vollen Funktionsumfang vom iPhone 8 nutzen wollt, müsst Ihr eine SIM-Karte in das Gerät einlegen. Nur so könnt Ihr beispielsweise mit dem Smartphone Telefonate führen und im mobilen Internet surfen. Welche Größe Eure Karte haben sollte und wie Ihr sie einlegt, erklären wir Euch in diesem Ratgeber.

Nano-SIM bestellen

In das iPhone 8 passt nur das derzeit kleinste Format: die Nano-SIM (Stand: September 2017). Ihr erkennt diese daran, dass sie kaum einen Plastikrand besitzt und beinahe nur noch aus dem goldenen Chip besteht. Wenn Ihr eine solche Karte nicht besitzt, könnt Ihr diese bei Eurem Mobilfunkanbieter bestellen. Entweder macht Ihr dies telefonisch oder direkt in einem Shop des Providers, der sich in Eurer Nähe befindet.

Wir raten Euch davon ab, die Karte selbst zuzuschneiden. Zwar empfehlen Euch womöglich Freunde oder Arbeitskollegen dieses Vorgehen, doch die Gefahr ist groß, dass Ihr den Chip der SIM dabei beschädigt oder Euch so verschneidet, dass die Karte nicht wie vorgesehen im Gerät einen festen Sitz hat. Ihr solltet Euch daher gar nicht erst die Mühe machen, entsprechende Schablonen aus dem Internet herauszusuchen.

SIM-Karte in iPhone 8 einbauen

Eure Nano-SIM-Karte kommt in den SIM-Schacht des iPhone 8, der sich vom Display aus gesehen auf der rechten Seite des Smartphones unterhalb der Anschalt-Taste befindet. Erkennbar an dem kleinen Loch, das zum Öffnen des Einschubs gedacht ist

Mit dem mitgelieferten Werkzeug oder vergleichbar spitzen Gegenständen, wie etwa einer Büroklammer, könnt Ihr mit etwas Kraft in das Loch drücken, bis der Schlitten herausspringt. Entnehmt diesen dann vollständig. Anschließend legt Ihr die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Aussparung ein. Wenn die Karte nicht herumwackelt, habt Ihr es richtig gemacht. Da Eure SIM aufgrund ihrer Form mit der "abgeschnittenen" Ecke nur auf eine Art und Weise hineinpasst, könnt Ihr hier auch gar nichts falsch machen.

Anschließend schiebt Ihr den SIM-Schlitten mitsamt Karte zurück in Euer iPhone 8 und drückt ihn vorsichtig fest, bis er im Gerät einrastet. Wenn der Einschub nicht aus dem Smartphone hervorsteht, dürftet Ihr alles richtig gemacht haben – Eure SIM-Karte ist nun verbaut.

Smartphone einrichten

Anschließend könnt Ihr Euer Smartphone einrichten. Haltet die Power-Taste auf der rechten Seite länger gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint und das iPhone 8 startet. Anschließend müsst Ihr zunächst Eure PIN eingeben. Danach führt Euch der Assistent durch die Einrichtung. Wenn Ihr eine Apple ID verwendet, könnt Ihr auf Features wie iCloud zugreifen und Programme aus dem App Store beziehen. Wir empfehlen Euch daher, einen entsprechenden Account anzulegen, solltet Ihr so einen noch nicht besitzen.

Zusammenfassung: